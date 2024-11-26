شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات المتحدة فى زيارة لاستديوهات الحصن Big Time بالسعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حرص قيادات الشركة المتحدة، أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عمرو الفقى الرئيس التفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، ومحمد السعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، على زيارة منشأة استوديوهات الحصن Big Time بالمملكة العربية السعودية، والتى تم افتتاحها خلال شهر نوفمبر الجارى.

وعبر المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن سعادته بزيارة قيادات المتحدة منشأة استوديوهات الحصن، حيث نشر فيديو من الزيارة على صفحته بموقع فيس بوك معلقاً: "سعيد بزيارة أخوتى الأعزاء معالى الأستاذ أشرف سلمان، وسعادة الأخوين الغالين عمرو الفقى ومحمد السعدى لمنشأة أستوديوهات الحصن Big Time اليوم الذي سيثمر عنه مشاريع مشتركة إن شاء الله مع مصر الحبيبة".