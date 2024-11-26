افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن ان "السلطات تتعامل مع تسرب للغاز من مبنى تضرر بشكل بالغ عقب القصف الأخير على كريات شمونة".
وكانت قد اشارت القناة 14 الإسرائيلية، الى أن "القصف الصاروخي الأخير من لبنان استهدف بشكل مباشر موقعين في كريات شمونة بإصبع الجليل".
كما اعلنت القناة 12 الإسرائيلية، "رصد 5 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة وسقوط أحدها بالمدينة وأضرار في مبان عدة".
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: السلطات تتعامل مع تسرب للغاز من مبنى تضرر بشكل بالغ عقب القصف الأخير على كريات شمونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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