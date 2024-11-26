يديعوت أحرونوت: السلطات تتعامل مع تسرب للغاز من مبنى تضرر بشكل بالغ عقب القصف الأخير على كريات شمونة

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن ان "السلطات تتعامل مع تسرب للغاز من مبنى تضرر بشكل بالغ عقب القصف الأخير على كريات شمونة".

وكانت قد اشارت القناة 14 الإسرائيلية، الى أن "القصف الصاروخي الأخير من لبنان استهدف بشكل مباشر موقعين في كريات شمونة بإصبع الجليل".

كما اعلنت القناة 12 الإسرائيلية، "رصد 5 صواريخ من لبنان باتجاه كريات شمونة وسقوط أحدها بالمدينة وأضرار في مبان عدة".