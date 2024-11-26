6 أسباب للقيء الأخضر عند الأطفال وهل يدعو للقلق؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - يصاب الأطفال بأعراض القيء الأخضر بسبب العديد من الحالات المرضية المختلفة مثل الارتجاع الصفراوي، أو انسداد الأمعاء، لذا يجب استشارة الطبيب على الفور إذا صاحب القيء الأخضر بعض الأعراض المزعجة مثل آلام البطن، والصداع، وفقدان الشهية، وانتفاخ البطن، وفقدان الوزن.

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "هيلث لاين" في حالة إصابة الطفل بأعراض القيء الأخضر، يوصَى باستشارة الطبيب حتى يتم إجراء تقييم لحالة الطفل وتحديد العلاج الأنسب، والذي قد يشمل الراحة، واستخدام الأدوية، وفي بعض الحالات، إجراء فحص الدم، فيما يلي الأسباب الرئيسية للقيء الأخضر عند الأطفال.

الارتجاع الصفراوي

يسبب الارتجاع الصفراوي القيء الأخضر - الصورة من موقع AdobeStock

يصاب الأطفال بأعراض الارتجاع الصفراوي عندما لا تعمل العضلة العاصرة البوابية، التي تفصل الاثنا عشر عن المعدة، بشكل صحيح، مما يتسبب في عودة العصارة الصفراوية وهي سائل أصفر مخضر إلى المعدة أو المريء، ويسبب أعراضاً لدى الطفل مثل القيء الأخضر والمرير وآلام البطن وفقدان الوزن.

يتم العلاج من قبل طبيب الجهاز الهضمي، الذي يمكنه وصف أدوية للطفل للمساعدة على تعزيز دوران الصفراء؛ مما يقلل من تكرار وشدة الأعراض وفي المقابل، إذا لم تتحسن الأعراض مع تناول بعض الأدوية، قد يطلب طبيبك إجراء عملية جراحية للطفل للتخلص من العصارة الصفراوية من المعدة.

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الانسداد المعوي

يحدث الانسداد المعوي عندما يفشل البراز في المرور عبر الأمعاء بسبب الانسداد، مما يسبب أعراضاً لدى الطفل مثل صعوبة تمرير الغازات أو التخلص منها، والقيء الأخضر والمرير، وانتفاخ البطن، وفقدان الشهية، وآلام المعدة.

يجب أن يتم علاج الانسداد المعوي دائماً في المستشفى، عن طريق حقن السوائل في الوريد، لتحسين الترطيب وتسهيل مرور البراز.

على الجانب الآخر في كثير من الحالات، يمكن للطبيب أيضاً وضع أنبوب عبر الأنف إلى المعدة لإزالة الغازات والسوائل الزائدة، وفي الحالات الأكثر خطورة، من الضروري أيضاً إجراء عملية جراحية للطفل لفتح انسداد الأمعاء؛ مما يسمح بمرور البراز.

عدم تناول الطعام لفترة طويلة

يمكن أن يسبب عدم تناول الطفل الطعام لفترة طويلة القيء الأخضر المر، وذلك عندما تظل المعدة فارغة لفترات طويلة، وقد يصاب الأطفال بالقيء طوال الليل.

من المهم استشارة الطبيب عندما يرتبط القيء بأعراض أخرى، وبالمثل من المهم أيضاً الحفاظ على نظام غذائي متوازن وصحي للطفل وتناول الطفل لكثير من السوائل، مثل الماء أو الشاي أو ماء جوز الهند، لتجنب الإصابة بأعراض الجفاف.

الإصابة بالإنفلونزا

يمكن أن يظهر القيء الأخضر في حالات الإصابة بالإنفلونزا بسبب وجود البلغم، خاصة لدى الأطفال الذين لديهم جهاز مناعة ضعيف؛ مما يجعل الجسم أكثر حساسية.

على الجانب الآخر لا تحتاج الحالات الخفيفة من الإنفلونزا إلى علاج، وتتحسن خلال أسبوعين تقريباً، وفي الحالات المتوسطة، يتم علاج الإنفلونزا من خلال استخدام الأدوية الخافضة للحرارة ومضادات الالتهاب والمسكنات، والتي يجب وصفها من قبل الطبيب.

كما يمكن أن يكون تناول بعض المشروبات الطبيعية؛ مثل الزنجبيل أو شراب البنجر مكملاً للعلاج؛ مما يساعد على تخفيف أعراض الإنفلونزا.

التسمم الغذائي

تناول الأطعمة الملوثة يسبب أعراض التسمم لدى الطفل - الصورة من موقع AdobeStock

يصاب الطفل بأعراض التسمم الغذائي بعد تناول الأطعمة الملوثة بالسموم، أو التي تم تخزينها بشكل خاطئ، أو انتهت صلاحيتها، أو التي لم يتم طهيها وتنظيفها بشكل جيد؛ مما يسبب القيء الأخضر لدى الطفل.

يمكن علاج التسمم الغذائي عن طريق تناول الطفل الكثير من السوائل؛ مثل الماء والشاي وعصائر الفاكهة الطبيعية، واتباع نظام غذائي خفيف قليل الدهون، لمساعدة الجسم على التعافي وتعزيز التخلص من السموم وتخفيف الأعراض لدى الطفل.

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الأطفال حديثو الولادة

يتراوح القيء لدى الأطفال حديثي الولادة من اللون الأخضر الفاتح إلى الأخضر الداكن، وقد يكون سببه انسداداً معوياً بسبب مشاكل مثل رتق الأمعاء، أو متلازمة سدادة العقي أو مرض هيرشسبرونغ، وهي حالة تؤثر على الحركات الطبيعية للأمعاء؛ مما يسبب الإمساك أيضاً وانتفاخ البطن.

كما يمكن أن يحدث القيء الأخضر عند الرضع بسبب وجود البلغم، كما يمكن أن يحدث في حالات الإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي.

متى يجب استشارة الطبيب؟

على الجانب الآخر يجب استشارة الطبيب عندما يمر أكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام ولا يشعر طفلك بالراحة، فمن الأفضل استشارة الطبيب، كما أن العناية الطبية تعد ضرورية إذا كانت هناك أعراض أخرى مثل:

حرقة في المعدة،

الحمى والسعال،

القيء لا يتوقف ويصبح قوياً،

فقدان الوزن،

الدم في القيء.

على الجانب الآخر وفقاً للأعراض السابقة، سيقوم الطبيب بتشخيص حالة الطفل، وقد يسأل في الوقت نفسه عن حركات الأمعاء، وأي علامات غير عادية تمت ملاحظتها، كتكرار ووقت القيء، وأي مشاكل صحية أخرى يعاني منها الطفل، وقد يوصَى بخطة العلاج بناءً على النتائج.

كيفية منع القيء لدى الأطفال

ليس من الممكن منع القيء عادة، ومع ذلك، قد تساعد بعض النصائح الصحية في تخفيف القيء لدى الأطفال.

إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه بعض الأطعمة التي تجعله يتقيأ، فيجب تجنب تقديم هذه الأطعمة له.

يجب التأكد من تناول الطفل الأطعمة الطازجة والمجهزة بشكل صحي.

تقديم حلوى الزنجبيل أو النعناع للطفل قد يساعد في منع الغثيان والقيء.

التأكد من حصول الطفل على كميات كافية من الماء والراحة.

عندما يتقيأ طفلك الصغير، أبقِيه مستلقياً على بطنه أو جانبه لأن ذلك سوف يقلل من مخاطر استنشاق القيء في مجرى الهواء العلوي والرئتين.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.