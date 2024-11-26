إطلالات جمالية للأميرة رجوة الحسين تجمع بين النعومة والرقي والحداثة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - استطاعت الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، خلق بصمة مميزة عبر إطلالاتها الجمالية الراقية، التي تعكس شخصيتها كملكة وكأم، سواء من خلال اختيارها للمكياج الكلاسيكي، أو طريقة تزيين شعرها بتسريحات ناعمة وفخمة، إطلالاتها الجمالية، دائماً تحمل رسالة من الرقي والاحترام، حيث تجمع في اختياراتها بين التراث العربي الأصيل ولمسات الحداثة العصرية، ما جعلها أيقونة الجمال والأناقة في العالم العربي، ومثالاً يحتذى به للسيدات اللواتي يبحثن عن التوازن بين البساطة والجمال الطبيعي.

منذ انضمامها إلى العائلة الملكية الأردنية، لفتت الأميرة رجوة الأنظار بجمالها الطبيعي وأناقتها الراقية، كل إطلالة لها تُظهر تفردها وشخصيتها المميزة، تحرص على اعتماد مكياج هادئ بألوان طبيعية تناسب ملامحها الرقيقة، تظهر غالباً بمكياج عيون بسيط مع درجات ترابية أو وردية، ما يمنحها إشراقة متجددة، كما تهتم بإبراز شفتيها بألوان ناعمة تضفي لمسة من الأنوثة والجمال الراقي.

إلى جانب المكياج الناعم، تتميز تسريحات شعر الأميرة رجوة بالبساطة مع لمسة كلاسيكية، سواء اختارت الشعر المفرود بأناقة أو تسريحات مرفوعة بأسلوب ملكي، فإن تسريحاتها دائماً ما تكون متناسقة مع مكياجها وملابسها، ما يمنحها مظهراً متكاملاً ولافتاً.

في الآتي، ترصد "الخليج 365" إطلالات جمالية للأميرة رجوة الحسين تجمع بين التراث العربي والحداثة، في السنوات الأخيرة.

الأميرة رجوة تتألق بمكياج ناعم وتسريحة ذيل الحصان البف

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في أحدث ظهور للأميرة رجوة الحسين، وعلى هامش حضورها خطاب العرش للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال افتتاح مراسم الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة، التي جمعت بين الكلاسيكية والعصرية، حيث تألقت بمكياج ناعم، ارتكز على بشرة نضرة، والقليل من البلاشر الوردي على عظمتي وجنتيها، وتحديد عينيها بالكحل الأسود على طول الجفون العلوية، إلى جانب تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا، أما أحمر الشفاه، فاختارته طبيعياً باللون الوردي الخافت.

وزينت إطلالتها الناعمة، بتسريحة ذيل الحصان المنخفضة بأسلوب البف، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة القصيرة المنسدلة على جانبي وجهها، فبدت غاية في الأناقة والرقي.

مكياج اللامكياج وتسريحة شعر مموجة

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في إطلالة حديثة لها برفقة الملكة رانيا، تألقت الأميرة رجوة بصيحة المكياج اللامكياج، تناسب ملامحها الرقيقة، ارتكز على توحيد لون البشرة، وتطبيق الكحل الأسود على طول منبت الرموش العلوية، والقليل من البلاشر الزهري الخافت، إلى جانب تكثيف رموشها بضربات خفيفة من الماسكرا، واختارت أحمر الشفاه باللون الطبيعي النيود.

أما تسريحة شعرها، فاختارتها بتموجات طبيعية وعريضة، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة الطويلة المنسدلة بانسيابية على الأكتاف.

مكياج بشرة مشرق وتسريحة الكعكة المنخفضة

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أما في ذكرى ميلادها، فتألقت الأميرة رجوة الحسين بإطلالة ساحرة بفستان أحمر، واختارت معه مكياجاً للبشرة مضيئاً، ارتكز على توحيد لون بشرتها الناعمة، وإبراز وجنتيها ببلاشر باللون الزهري الخافت، أما العيون، فقد حددتها بظلال عيون خوخي خفيف على طول الجفون الثابتة، إلى جانب تطبيق الكحل الأسود على منبت الرموش العلوية، لتعزيز جاذبية نظرتها. وتكثيف رموشها بضربات ناعمة وخفيفة من الماسكرا السوداء، وزينت شفاهها بأحمر شفاه باللون المشمشي الغلوسي.

وأنهت إطلالتها الساحرة، بتسريحة شعر عززت من ملامح وجهها الناعمة، ومكياجها المشرق، فاختارت تسريحة الكعكة المنخفضة مع اعتماد الفرق النصفي للغرة المنسدلة على جانبي وجهها، أتت إطلالتها مفعمة بالجاذبية والأناقة.

مكياج خفيف وتسريحة نصف مرفوعة

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تمثّل إطلالات الأميرة رجوة الحسين توازناً مثالياً بين الجمال والبساطة، وهذا ما بدا واضحاً في إطلالتها أثناء الاحتفال بذكرى ميلاد الملكة رانيا العبد الله، حيث تألقت بإطلالة كاجوال، ونسقت معها مكياجاً خفيفاً وناعماً، ارتكز على إبراز جمال نظرتها بالكحل الأسود، وتطبيق ضربات خفيفة من البلاشر الوردي، لإضفاء لمسات مشرقة على بشرتها الناعمة، وكثفت رموشها بضربات خفيفة من الماسكرا، واختارت أحمر الشفاه الطبيعي النيود، أما تسريحة شعرها، فاختارتها نصف مرفوعة من خلال سحب خصلات شعرها الأمامية إلى الوراء، واعتماد الفرق النصفي للغرة المسحوبة إلى الخلف.

مكياج عيون دافئ وتسريحة ويفي عريضة

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في إحدى إطلالاتها الرسمية برفقة زوجها ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في الكونغرس الأمريكي بالولايات المتحدة الأميركية، خطفت الأميرة رجوة الحسين الأنظار، بإطلالتها الأنيقة والراقية، حيث تألقت بإطلالة كلاسيكية تعكس أسلوبها المميز، واختارت مكياجاً للعيون دافئاً، ارتكز على تظليل الجفون العلوية بظلال متدرجة بألوان ترابية خافتة، وتحديد نظرة عينيها بالكحل الأسود، إلى جانب تكثيف رموشها بضربات خفيفة من الماسكرا، وعززت من جمال بشرتها، بتطبيق البلاشر الوردي الخافت، وأحمر الشفاه باللون النيود الطبيعي.

أما شعرها الطويل، فزينته بتسريحة شعر يفي بتموجات عريضة، مع الفرق النصفي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرها.

مكياج عيون سموكي وتسريحة الكعكة المنخفضة المبعثرة

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وفي إطلالة آسرة، تألقت الأميرة رجوة الحسين بإطلالة ملكية تنبض بالرقي والفخامة، اختارت مكياجاً سموكي بارزاً، يعكس ملامحها الراقية ويُبرز جمال نظرتها، ارتكز على درجات الألوان الترابية المائلة إلى الدفء، من خلال تظليل الجفون الثابتة بتدرجات الألوان الترابية الدافئة، وظلال عيون بتدرجات الأسود على طول الجفون المتحركة، مسحوباً إلى زاوية العين الخارجية، مع تحديد العينين بالكحل الأسود، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا، وإبراز عظمتي وجنتيها بأحمر خدود وردي، ما عزز حيوية وجهها، أما أحمر الشفاه فكان بدرجات وردية ناعمة، ما أضاف لمسة أنثوية ورقيقة.

وتميزت تسريحة شعرها بالكلاسيكية الأنيقة، حيث اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة المبعثرة، بخصلات ناعمة متناسقة تُبرز ملامح وجهها، وتُضفي لمسة عصرية وأنيقة على إطلالتها، تناسقت هذه التسريحة مع إطلالتها بشكل رائع، لتُظهر جمالها الطبيعي وتجعلها محط أنظار الجميع.

مكياج زهري وأيلاينر مجنح وتسريحة شعر مالسة

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من الإطلالات الجذابة للأميرة رجوة الحسين، والتي أسرت القلوب، إطلالتها في حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبدالله الثاني، حيث تألقت بفستان باللون الأصفر، ونسقت معه مكياجاً زهرياً ارتكز على خط الأيلاينر الرفيع فوق الجفون المتحركة مع لمسات من الماسكرا الخفيفة ومكياج البشرة الطبيعي، وأحمر الشفاه الزهري الغلوس، وأكملت إطلالتها، بتسريحة شعر ناعمة مالسة، ومصقولة بالغرة النصفية البف.

إطلالتها المتقنة بين البساطة والجاذبية، برزت شخصية الأميرة رجوة الحسين، وعبرت عن ذوقها الرفيع في اختيار إطلالاتها الجمالية، التي تعكس روحها الملكية.