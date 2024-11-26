موعد عرض مسرحية سليق وباقيت على مسرح ذا كلوب في جدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - تُعرض بمدينة جدة المسرحية الموسيقية والكوميدية "سليق وباقيت" على مدى 6 أيام، ويبدأ العرض من اليوم 26 من نوفمبر وحتى 1 من ديسمبر 2024، ونشر حساب "عيشها"- وهي المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه- بوستر المسرحية وعلق وكتب: "استعدوا لمسرحية مميزة تجمع بين الموسيقى والكوميديا في “سليق وباقيت” على مسرح ذا كلوب في جدة، 26 من نوفمبر حتى 1 من ديسمبر".

كما نشر نشر بطل المسرحية خالد يسلم بوستر المسرحية وكتب: "مسرحية سليق وباقيت، تعيش ريما وزوجها خالد تحديات زواجهما في أجواء كوميدية درامية بفندق "الهدا بوتيك هوتيل"، حيث يلتقي التراث السعودي الأناقة الفرنسية، فهل ستجد ريما الحل وسط هذه التعقيدات؟! هل سيتمكن الزوجان من تجاوز الأزمات أو تنهار علاقتهما؟ بطولة: خالد يسلم وياسمين سديري، وتأليف غادة عبود، إخراج ماجد العمودي، إنتاج شركة "سنعة للفنون" مسرح ذا كلوب، متنزه الشلال".

مسرحية "سليق وباقيت"

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آخر أعمال خالد يسلم

" هي مسرحية موسيقية كوميدية من بطولة: الفنان خالد يسلم، والفنانة ياسمين السديري، ومن تأليف غادة عبود، ومن إخراج ماجد العمودي، وسيتم عرضها على مسرح ذا كلوب، متنزه الشلال، وتتناول قصة المسرحية حياة زوجين هما "ريما" و"خالد" اللذين تواجههما تحديات بداية زواجهما في أجواء كوميدية درامية، وتتوالى أحداث المسرحية حول هل يتمكن الزوجان من تجاوز الأزمات أو لا، وماذا بشأن علاقتهما هل تستمر أو تنتهي.وكان آخر عمل عُرض مؤخراً للفنان خالد يسلم هو فيلم "فيلا 54"، وهو من إﺧﺮاﺝ وسام المدني، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد أمين كردي ومن بطولة عبد الرحمن اليماني، خالد يسلم، أضوى فهد، ماجد الكعبي، صلاح زبيدي.

وتدور أحداثه حول حفلة خاصة مختلطة، يُكتشف فيها ارتكاب جريمة، لذلك يقرر الرجل الذي أقام الحفل وضع الجميع تحت الإقامة الجبرية المسلحة، ويتبعها الاتهامات بارتكاب الجريمة، وتتوالى الأحداث.

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