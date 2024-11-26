شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 11736 نقطة، وبتداولات بلغت 5.151 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 362.752 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.124 تريليون ريال. انخفاض أسهم 179 شركة انخفضت أسهم 179 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 54، من بين 243 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، كابلات الرياض، ومجموعة إم بي سي، وعلم، ومسك، والماجد للعود، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، جدوى ريت السعودية، والجوف، وعطاء، ودار الأركان، ورسن، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 0.9%، عند 30602 نقطة، وبتداولات بلغت 126.753 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 6.975 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 64.841 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 31 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 53، من بين 101 شركة مدرجة في السوق الموازية.