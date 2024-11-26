شاهدوا ميرال مصطفى تنشر صوراً لها مع عبد المحسن النمر.. وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - شاركت الفنانة ميرال مصطفى متابعيها عدداً من الصور جمعتها مع الفنان عبد المحسن النمر، وهي مشاهد لهما معاً في مسلسل "خريف القلب"، وهو أول عمل درامي سعودي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، وعلقت وكتبت: "راشد وشوق، وش تتوقعون بيصير معهم الأيام الجاية؟".

وتفاعل معها متابعوها، وأثنوا على العمل، وقد جسدت ميرال بهذا العمل دور "شوق" ابنة الفنان عبد المحسن الذي جسد دور "راشد".

ميرال مصطفى تشرح دورها بمسلسل خريف القلب

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وكانت ميرال قد صرحت لـ"الخليج 365" مؤخراً عن دورها بالعمل، وقالت: "أجسد بالعمل دور"شوق" الفتاة الناعمة البريئة الملاك، التي تسامح كثيراً، وشخصيتي موجودة بكل منزل، وأنا إحدى الفتيات التي يتم تبديلها من قبل ممرضة في المستشفى عند الولادة، حيث تأخذ العائلة الغنية ابنة العائلة الفقيرة، والعكس صحيح، ويحدث هذا الخطأ بسبب تشابه اسمَي العائلتين، ويُكتشف الأمر بعد مرور أعوام عديدة على الواقعة، والدي بالعمل هو الفنان عبد المحسن النمر، ووالدتي هي الفنانة لبنى عبد العزيز، ولكنهما اكتشفا بعد أعوام أنني لست ابنتهما، وتدور الأحداث، وأتمنى أن تعجب الجمهور الشخصية التي سأقدمها، وكذلك العمل رائع وقصة جميلة".

وقد تصدر مسلسل "خريف القلب" مؤخراً الترند العالمي في 9 دول، ونشر ذلك حساب "MBC Talent" على الإنستغرام، واستطاع المسلسل أن يتصدر الترند على السعودية منذ عرض أولى حلقاته، واستطاع أن يحظى بمتابعة كبيرة من المشاهدين.

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مسلسل "خريف القلب"

هو أول مسلسل سعودي درامي رومانسي من إنتاج سعودي تركي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، وهو مسلسل "حطام"، وتبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها.

والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين.

أعمال تُعرض لميرال مصطفى

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يُعرض الآنالموسم الثاني من مسلسل "بنات الثانوي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رشا شربتجي، وﺗﺄﻟﻴﻒ بشاير الهمامي، وبطولة الفنانة مديحة أحمد، هيلدا ياسين، آمنة الزهراني، ونورا ياسين و

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