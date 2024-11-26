شاهدوا إبراهيم الحساوي يركب عربة ويقودها وهكذا يعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:19 مساءً - ظهر الفنان إبراهيم الحساوي بفيديو وهو يركب عربة قديمة يقودها، وهي محملة ببعض البضائع، وعلق على الفيديو الذي نشره على حسابه على ستوري والصفحة الرئيسية للإنستغرام، وكتب: "خيوط المعازيب"، وكان هذا المشهد هو أحد مشاهد المسلسل الذي عُرض برمضان ولاقى متابعة كبيرة، وأراد أن يستذكر بعض لقطاته عبر نشر فيديو له من العمل. وكان هذا العمل قد حصد عدداً من الجوائز، حيث تمكن من الفوز بأربع جوائز خلال افتتاح الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بمسرح البحرين الوطني، وبحفل توزيع جائزة "الدانة للدراما" الذي أُقيم بمملكة البحرين، وهي جائزة أفضل مسلسل اجتماعي، أفضل ممثل، أفضل نص درامي، وأفضل مخرج.

الشخصية المكرمة بمهرجان أفلام السعودية

View this post on Instagram A post shared by ابراهيم الحساوي (@ebrahimalhasawi)

خيوط المعازيب

https://www.instagram.com/p/DCd7Ek9sOlk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCd7Ek9sOlk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCd7Ek9sOlk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أعمال قادمة للفنان إبراهيم الحساوي

فيلم "هوبال"

https://www.instagram.com/p/DCg63pXsvxo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCg63pXsvxo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DCg63pXsvxo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أعلن مؤخراً مهرجان أفلام السعودية عن اختيار الفنان إبراهيم الحساوي ليكون الشخصية المكرمة في المهرجان بنسخته الـ11، وقد قدم هذا الفنان العديد من الأعمال المميزة الباقية بذهن المشاهد سواء بالسعودية أو الخليج، ومع نخبة من نجوم الفن، وتنوعت أعماله بين السينما والدراما والمسرح.خيوط المعازيب هو مسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدال، قصة حسن العبدي، إشراف على الكتابة هناء العمير، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنان، عبدالمحسن النمر، فيصل الدوخي، ريم أرحمة، سعيد قريش، سمير الناصر، فارس الخالدي، دانة آل سالم، راشد الورثان، بالإضافة إلى آخرين.يُعرض الفترة القادمة للفنانالفيلم السينمائي "هوبال" كعرض أول وحصري في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي ستبدأ فعالياته من 5 إلى 14 ديسمبر 2024، والذي سيُقام في جدة البلد، التي تعتبر أحد المعالم المسجلة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، كما سيتم عرضه بتاريخ 2 يناير 2025‬ في جميع دور السينما السعودية.كان الفنانقد كشف مؤخراً عن تفاصيل الفيلم السينمائي السعودي "هوبال"، وكتب بحسابه على الإنستغرام أنه فيلم مدعوم من صندوق ضوء لدعم الأفلام، وهيئة الأفلام، وبرنامج جودة الحياة، ونيوم وبمشاركة شركات عديدة في القطاع الخاص.

وكتب الحساوي: "فيلم "هوبال" من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: ميلا الزهراني، مشعل المطيري، إبراهيم الحساوي، ولأول مرة حمدي الفريدي، الفيلم تدور أحداثه في فترة التسعينيات حول عائلة بدوية تهجر القرية لتعيش في عزلة تامة في قلب الصحراء بسبب اعتقاد الجد بقرب قيام الساعة بعد ظهور علامات تؤكد مزاعمه".

وتابع وقتها شرحه عن الفيلم، وكتب: "يُقدم الفيلم نظرة على المجتمع السعودي في تلك الحقبة وتأثير الانفتاح على العالم الخارجي على أفراده، الفيلم هو التعاون الثالث بين المخرج عبدالعزيز الشلاحي والكاتب مفرج المجفل، بعد نجاحهما في فيلمي "المسافة صفر" و"حد الطار".

مسلسل "أفكار أمي" مع حياة الفهد

View this post on Instagram A post shared by ابراهيم الحساوي (@ebrahimalhasawi)

كما أعلن الفنانمشاركته بعمل للموسم الرمضاني 2025 مع الفنانة حياة الفهد، يحمل اسم "أفكار أمي"، وهو من بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، هيلدا ياسين، شيماء علي، وهو من تأليف عبد المحسن الروضان، ومن إخراج باسل الخطيب.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».