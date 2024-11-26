جوائز إيمي الدولية... إليكم قائمة الأعمال الفائزة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - اختُتمت في الساعات القليلة الماضية فعاليات حفل توزيع جوائز إيمي الدولية السنوي الثاني والخمسين في مدينة نيويورك، التي استضافها الممثل الكوميدي فير داس، والتي شهدت منافسات بين 21 دولة في 14 فئة و56 مرشحاً، هذه الجوائز تعترف بالتميز في الإنتاج التلفزيوني خارج الولايات المتحدة.

أفضل الأعمال المتنافسة

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كان المسلسل الدرامي الفرنسي الياباني "Les Gouttes de Dieu"، والمسلسل الكوميدي الأرجنتيني "División Palermo"، والممثل تيموثي سبال من بين الفائزين في حفل توزيع جوائز إيمي الدولية، حيث حصل سبال على جائزة أفضل ممثل عن أدائه لدور بيتر فاركوهار في المسلسل البريطاني "الوصية السادسة".

كما تم تقديم جوائز خاصة إلى الرئيس التنفيذي لشركة Gaumont Sidonie Dumas والكاتب والمنتج ديفيد إي كيلي، قدم الممثل الفرنسي عمر سي جائزة إيمي الدولية للإخراج للمخرج دوماس، بينما حصل كيلي على جائزة مؤسس إيمي الدولية من المنتج، والمخرج مايكل بريسمان.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز إيمي الدولية

برمجة الفنون: “Pianoforte” (Telemark sp. z o.o.) من بولندا.

أفضل أداء لممثل: تيموثي سبال، Timothy Spall, “The Sixth Commandment” (Wild Mercury Productions / True Vision) من المملكة المتحدة.

أفضل أداء لممثلة: Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying, “Hunger” (Songsound Production / Netflix)، من تايلاند.

الكوميديا: “División Palermo” (K&S Films / Netflix) من الأرجنتين.

فيلم وثائقي: Otto Baxter: Not a F**ing Horror Story" (Story Films / Archface Films / Sky Documentaries) من المملكة المتحدة.

مسلسل درامي: Les Gouttes de Dieu (الترفيه الأسطوري / Les Productions Dynamic / 22H22 / Adline Entertainment / France Télévisions / Hulu Japan) من فرنسا.

الترفيه غير المكتوب: “Restaurant Misverstand [The Restaurant That Makes Mistakes]” (Roses Are Blue / Red Arrow / VRT) من بلجيكا.

مسلسل قصير: “Punt de no Retorn [Point of no Return]” (TV3 Catalonia) من إسبانيا.

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فيلم وثائقي رياضي: Brawn: The Impossible Formula 1 Story" (North One Television) من المملكة المتحدة.

مسلسل تلفزيوني: "La Promesa [The Vow]" (Bambu Producciones، إحدى شركات Studiocanal) من إسبانيا.

فيلم تلفزيوني / مسلسل صغير: Liebes Kind [Dear Child]” (Constantin Film AG / Netflix) من ألمانيا.

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الأطفال: الرسوم المتحركة: Tabby McTat” (Magic Light Pictures) من المملكة المتحدة.

الأطفال: حقائق: “La Vida Secreta de tu Mente [The Secret Life of Your Mind]” (Warner Bros. Discovery / Pictoline) من المكسيك.

الأطفال: فيلم واقعي: “En af Drengene [One of the Boys]” (Apple Tree Productions) من الدنمارك.

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