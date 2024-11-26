تامر حسين يثير الجدل بوصيته.. فماذا قال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - أثار الشاعر تامر حسين الجدل خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بسبب وصيته التي كشف عنها، وأكد من خلالها أنه لا يسامح فيها أي شخص أخطأ في حقه، مشدداً على أن الكلام والجمل الطيبة التي تُستخدم للمدح في الأشخاص يجب أن تُوجه لهم، وهم على قيد الحياة وليس بعد وفاتهم.

تامر حسين: مش مسامح اللي ظلمني

كتب تامر حسين عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" منشوراً جاء كالتالي: "بمناسبة الوفاة وركوب الأحداث أنا موصي أهلي وبأوصيكم، أتمنى لما أقابل رب كريم مايطلعش شخص يستعطفكم ويقول ده حبيبي ولا أخويا ولا سامحني ولا الكلام الحلو اللي كان لازم يتقال في حياتي".

وتابع تامر حسين: "اللي ظلمني واللي ياما أنكر حقوقي الإنسانية وحقوقي الأدبية وحقوق أخرى لا داعي لذكرها ربنا أعلى وأعلم بيها وتجاوز ياما في حقي (في العلن وفي الخفاء) اغتابني وحاول ياما يشوه صورتي ويكره الناس فيا ويزيف الحقايق". واختتم منشوره قائلاً: "أنا مش مسامح ليوم ما أقابل رب كريم على كم الغل والأذى والقسوة اللي شفتها من الشخص ده إلا أنه يعتذر في العلن زي ما غلط في العلن ماحدش ضامن عمره فاحبيت أقولها وأنا على قيد الحياة بدل ما يضحك عليكم فيما بعد".

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أحدث أعمال الشاعر تامر حسين

وكان للشاعر الغنائيبصمة مميزة في الألبوم الأخير الذي طرحته الفنانة شيرين عبد الوهاب، من خلال أكثر من أغنية وهي: "قالك نسيني" من ألحان مدين، توزيع موسيقي توما، "مازال عالبال" من ألحان مدين وتوزيع توما، "بتمنى أنساك" ألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس أمين نبيل، وأغنية أخرى حملت بصمته، وهي "هنحتفل" من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

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