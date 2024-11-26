تكريم إلهام شاهين في الفيوم .. وهكذا علقت

ميرنا وليد - بيروت - ضمن فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الأول لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، الذي يعقد خلال الفترة من 25 إلى 30 من شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري، تم تكريم الممثلة المصرية إلهام شاهين.



وعبرت شاهين، عن سعادتها بالأمر، ونشرت صوراً من التكريم على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت:"سعدت بتكريمي في الدورة الأولى لمهرجان الفيوم الدولي لسينما البيئة والفنون المعاصرة.. شكرًا محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري.. شكرًا للمخرج الكبير هاني لاشين رئيس المهرجان".

يذكر أن المهرجان بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، وهو أول مهرجان للسينما على أرض الفيوم.