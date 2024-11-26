ميرنا وليد - بيروت - عادت الممثلة التركية هاندا أرتشيل إلى تركيا لاستكمال احتفالها بعيد ميلادها الـ31 برفقة عائلتها، حيث أقامت تجمعاً عائلياً بسيطاً مليئاً بالحب والدفء.

وشاركت هاندا متابعيها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً جمعتها مع شقيقها وزوجته وابنتهما الصغيرة، في أجواء مرحة عفوية.

وأضفت ابنة شقيقها لمسة براءة على الاحتفال عندما تساءلت مازحة إن كانت هاندا قد بلغت الـ18 فقط، ما دفع النجمة إلى التعليق على الصورة بروح مرحة، مظهرة العلاقة القريبة التي تجمعها بعائلتها. كما ظهرت الطفلة في إحدى الصور وهي تلتقط قطعة من الكعكة.

يُذكر أن هاندا كانت قد بدأت احتفالات عيد ميلادها في مصر، حيث استمتعت برحلة رومانسية مع حبيبها هاكان سابانجي في القاهرة، وشاركت صوراً توثق الأجواء الهادئة التي جمعت بينهما بأحد فنادق وسط البلد الشهيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودتها من مصر.. هاندا أرتشيل تحتفل بعيد ميلادها للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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