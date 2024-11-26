عمرو مصطفى يحذر المسيئين برسالة شديدة اللهجة

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان عمرو مصطفى بياناً حاسماً عبّر فيه عن موقفه الرافض للتشهير باسمه أو صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه سيلجأ للقضاء في حال وقوع ذلك.



وقال عمرو في منشور عبر حسابه الرسمي: "بكل وضوح وبدون مواربة: أقسم بالله العظيم أنني سأرفع دعاوى قضائية ضد أي شخص أو صفحة أو موقع ينشر صورتي أو يشهّر بي. لقد تركت هذا الوسط بكل قذارته منذ أكثر من عامين بإرادتي الكاملة، وابتعدت عن كل مَن حاول أذيتي. تركت لهم استوديوهاتهم، ومطربيهم، وموزّعيهم، وشعراءهم، وذهبت الى أشخاص أنقياء، قلوبهم مليئة بالخير".

وتابع: "الآن، أعيش في وسط جديد مليء بالخير بعيداً عن المنافسة والشر والقيل والقال. تركتكم منذ سنوات، فدعوني أعيش بسلام. ليس لي أي مصلحة سوى فني، وجمهوري، وأسرتي التي هي أولويتي قبل أن أرحل عن هذا العالم بسبب أحقادكم. احترموا حياتي، احترموا اختياري، ودعوني أعيش كما اخترت".