سامو زين نسخة عن عمرو دياب في أحدث ظهور له - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان السوري سامو زين صورتين له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وبدا معتمدا لوكاً جديداً اذ صبغ شعره باللون الاشقر القوي كما اعتمد على الشاربين من دون لحية ووضع نظارات شمسية.



وجاء كل التعليقات ضمن اطار واحد وهو الشبه الكبير الذي اصبح يجمعه بالفنان المصري عمرو دياب ورأى البعض انه تعمد هذا الامر لتصدر الترند بينما رأى البعض الاخر ان سامو زين يحب اعتماد لوكات مختلفة والبعض الاخر رأى انه اصبح يشبه الممثل العالمي جوني ديب.