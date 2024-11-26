" الهوى سلطان " لمنة شلبي وأحمد داوود يتصدر

ميرنا وليد - بيروت - تمكن فيلم "الهوى سلطان" من اعتلاء قمة شباك التذاكر في مصر يوم أمس حيث حقق مليون و601 ألف جنيه مصري.



وبالتالي باتت إيرادات الفيلم 59 مليون و601 ألف جنيه تقريبًا منذ عرضه في 19 يوم فقط.

الهوى سلطان بطولة منة شلبي، أحمد داوود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

والعمل هو رومانسي بإمتياز، تدور أحداثه حول منة شلبي وأحمد داوود الذين تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، وتطرق بعض المتغيرات والمستجدات على علاقتهما.

ونشير أنه العمل الثاني الذي يجمع أحمد داوود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".