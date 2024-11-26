"شراب التوت" يخسر أحد ممثليه

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية عن ان الممثل التركي فرات تشيليك سينفصل عن مسلسل "شراب التوت"، اذ كان دوره صغيرا فيه، ولم ينل كثيرا اعجاب الجمهور.



الجدير ذكره ان "شراب التوت" يحقق نسب مشاهدة عالية في تركيا، كما انه يعرض مدبلجا ايضا، الا ان الممثل التركي كان تاشانر عبّر عن ندمه بالمشاركة فيه، قائلا: "قصة الشخصية لم تتقدم كما أردت. في البداية كل شيء كان يسير بشكل جيد، لكن بعدها أصبح الوضع مأساوي. الان سأقرأ سيناريوهات جديدة وسأختار المشروع القادم بحذر".