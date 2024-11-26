هند عاكف بأول تعليق على فيديو رفض حسين فهمي التقاط صورة معها وتوضج ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة المصرية هند عاكف على الفيديو الذي انتشر لها وهي تطلب من الممثل حسين فهمي التقاط صورة معها في وقت انه هو تهرب منها خلال تواجدهما على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وصرحت في برنامج "فضفضة":"أولا الأستاذ حسين فهمي أنا بعشقة ولما اشتغلت معاه قلت له كده إني كان نفسي اشتغل معاه، وأنا بحبه جدا جدا وكان فتى أحلامي ولما بشوفه بحب أقف مش أطارده أنا لو طولت أقعد تحت بيته أشوفه وهو طالع ونازل هعمل كده، أنا هنا كنت سلمت عليه أول ما دخلت وباركت له وسلم عليا وقالي ميرسي وقولت أنا عايزة أصور فيديو أنزله على السوشيال ميديا كذكرى وأقوله ألف مبروك نجاح المهرجان واشكره على مجهوده وفضلت متابعاه لغاية لما يبقى لوحدة مش هروح أصور وهو معاه ناس وجيت أقوله أصور قالي مش وقته يا هند لأنه رايح يستقبل ضيوف المهرجان على الريد كاربت ولازم أنا احترم دا، فقلت طيب، الناس متعرفش هو قالي إيه".

​​​​​​​وتابعت: "مين بقى اللي بيراقبني وبيصورني ودا الغلط مش من حق أي حد أنه يقتحم دي خصوصيات مينفعش أبقى ماشيه وحد ماشي بالكاميرا ورايا لو أعرف كده كنت أخدت الموبايل، ليه بيعملوا مشاكل وعايزين يبوظوا علاقتي بأساتذتي أنا أقعد استنى عادي حسين فهمي".