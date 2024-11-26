داخلية الإمارات تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بقتل رجل دين يهودي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الداخلية في الإمارات ، مساء اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 ، اعتقال 3 أشخاص للاشتباه بقتلهم رجل الدين اليهودي الإسرائيلي، الذي أعلنت السلطات الإمارتية في وقت سابق اليوم، العثور على جثته، بعد أن اختفت آثاره منذ الخميس.

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، "تمكُّن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى تسفي كوغان، يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص".

وأفادت وزارة الداخلية بأنه "بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه، تمّ تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات".

وذكرت أن الإمارات "بكافة مؤسساتها لن تدخر جهدا في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان".

وحذّرت من أنها "ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه".





وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزارة الخارجية الإسرائيلية رسميا، الأحد، العثور على جثة مبعوث "حباد"، المدعو تسفي كوغان في الإمارات.

وأكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان صدر باسم الموساد، مساء السبت، أن "المواطن الإسرائيلي - المولدوفي، ومبعوث حركة ‘حباد‘ (الدينية اليهودية) في الإمارات، تسفي كوغن، اختفى منذ ظهر يوم الخميس الماضي".

وذكر البيان أنه "بناءً على معلومات تشير إلى احتمال تعرض كوغن لحادث إرهابي، تم فتح تحقيق مكثف في الإمارات". وذكر البيان أن "أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية تعمل دون توقف لمتابعة القضية وضمان سلامة كوغن".

وأشار الموساد إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي كان قد أصدر تحذيرًا من السفر إلى الإمارات (بمستوى متوسط) بسبب تهديدات إرهابية محتملة. ودعا المسافرين إلى تجنب الزيارات غير الضرورية واتخاذ تدابير أمنية مشددة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات في تل أبيب ترجح أن رجل الدين الإسرائيلي قتل بعد أن اختطف من قبل "جهات إرهابية" تعقبته خلال الأيام الماضية بتوجيه من إيران.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق "في ما إذا كانت الخلية المسؤولة عن اختطاف الحاخام كوغن، هي خلية أوزبكية تعمل بتوجيه من إيران".

ووفقا للرواية الإسرائيلية، فإن كوغن لم يصل إلى اجتماعات كان من المقرر أن يعقدها السبت، فأثار ذلك شبهات حول اختفائه من مكان يبعد حوالي ساعة ونصف عن دبي.

المصدر : وكالات