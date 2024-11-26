شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مصليات مجهزة لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم خدمات متكاملة لذوي الإعاقة وكبار السن في المسجد الحرام، بهدف تمكينهم من أداء عباداتهم بيسر وسهولة، حيث تم تخصيص مصليات مجهزة لتلبية احتياجاتهم بالقرب من الأبواب لتسهيل الوصول إليها ومزودة بماء زمزم ومصاحف تتوافق مع احتياجات المكفوفين.

تشمل المصليات المخصصة للرجال الدور الأول مقابل جسر الشبيكة عند باب 68 والدور الأول مقابل باب 91 ومصلى الساحة الجنوبية عند جسر أجياد، أما بالنسبة للنساء فتشمل المصليات المخصصة الدور الأرضي عند باب 88 والدور الأول عند باب الشبيكة 65 ومصلى 15 المطل على صحن المطاف ومصلى الساحة الجنوبية عند جسر أجياد

تأتي هذه الخدمات ضمن جهود الهيئة لتطوير الخدمات وتحقيق أعلى معايير الراحة لزوار المسجد الحرام، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على تقييم وتحسين هذه الخدمات بما يسهم في تعزيز التجربة الروحانية لهذه الفئات وتمكينها من أداء العبادات بسهولة ويسر.

تدعو الهيئة الزوار إلى التعاون في تسهيل استخدام هذه المصليات بما يعكس القيم الإسلامية النبيلة وروح التكافل الاجتماعي.