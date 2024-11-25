الأمن الأردني يقتل شخصا أصاب 3 من عناصره بمحيط السفارة الإسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، اليوم الأحد، مقتل رجل برصاص قوات الأمن الأردنية، بعد فتحه النار على عناصر أمن في منطقة السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمان.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية، فقد أصيب ثلاثة من أفراد الأمن العام أثناء العملية.

وبحسب قناة المملكة، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، فجر الأحد، أنها تعاملت مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه دورية أمنية عاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمّان.

وقالت إنّ شخصا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.

وبينت أنه جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني.

وأشارت مديرية الأمن العام بالأردن إلى أنه أصيب أثناء العملية 3 من رجال الأمن العام وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات.

المصدر : عرب 48 - قناة المملكة