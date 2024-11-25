أوستن يتحدث مع كاتس بشأن اتفاق مع لبنان يضمن هذا الأمر

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن البنتاغون، عصر اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وخلال المحادثة، شدد أوستن على أهمية ضمان أمن قوات الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في لبنان.

وأكد أوستن مجددًا "التزام الولايات المتحدة بدعم اتفاق يضمن الاستقرار في لبنان وعودة السكان إلى منازلهم على جانبي الحدود"، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الإذاعة إلى أن "هذا الموقف الأميركي يتناقض مع محاولات بعض الأطراف الإسرائيلية التي تروج لفكرة إقامة "حزام أمني" في جنوب لبنان، وهو ما يواجه رفضًا لبنانيًا حادًا، إلى جانب معارضة واشنطن التي تصر على عودة سكان المناطق الحدودية إلى منازلهم".

وذكرت إذاعة الجيش أن "المحادثة تناولت الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة ".

ويُذكر أن هذه المحادثة هي الثانية بين أوستن وكاتس منذ تولي الأخير منصبه قبل أسبوعين، حيث جاءت المكالمة الأولى في اليوم الأول من استلام مهامه كوزير للأمن بعد إقالة غالانت.

المصدر : وكالات