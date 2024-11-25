شكرا لقرائتكم خبر عن «نولجنت»: بيع استثمارات في شركات تابعة بـ25.56 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة نولجنت عقد استحواذ من قبل الصندوق السعودي للتقنية على حصة تمثل 100 % من شركة تخارج لتقنية المعلومات إحدى شركاتها التابعة (المملوكة بنسبة غير مباشرة 93.10%) والتي انشأتها نولجنت باستخدام تقنياتها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تعقيباً على مذكرة التفاهم التي وقعتها نولجنت مع شركة بيت النمو المالية بتاريخ 8 يونيه لعام 2024 م، بهدف الاستحواذ على الشركات التابعة التي أنشأتها نولجنت باستخدام تقنياتها وتملك فيها حصص، فقد تم يوم الإثنين التوقيع على ثاني عقد مع الصندوق السعودي للتقنية للاستحواذ على حصه تمثل 100% من شركة تخارج لتقنية المعلومات (المملوكة بنسبة 87.40% لشركة حلول ونسبة 12.60% لشركة أموال).
وأضافت إن قيمة العقد 13.250 مليون ريال، والتي تمتلك فيها نولجنت حصص غير مباشرة نسبة 93.10٪ (بنسبة ملكية في شركة حلول 99.9% ونسبة 45% من شركة أموال) من رأس المال وذلك مقابل عدد 1,197,732 وحدة في الصندوق السعودي للتقنية بقيمة 11,977,320 ريال.
وشركة تخارج لتقنية المعلومات هي احدى شركات نولجنت التابعة (المملوكة بنسبة غير مباشرة 93.10%) والتي تعمل في مجال تطوير التطبيقات وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، وحلول التقنية الحيوية.
ووفقا للشركة يعتبر ذلك خطوة استراتيجية تتماشى مع أهداف شركة نولجنت الطويلة المدي لتعظيم العائد على البرمجيات الخاصة بها التي تستخدمها الشركات الناشئة.
وبموجب الصفقة سوف تمتلك نولجنت عدد 1,197,732 وحدة في الصندوق السعودي للتقنية. وسيتم عكس أية مكاسب من هذه العملية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة مما سيكون له أثر ايجابي على أرباح شركة نولجنت المتوقعة لعام 2024.
ونوهت باستخدام المتحصلات في دعم استراتيجية التوسع والنمو لـنولجنت، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال الإبقاء على الاستثمار لتعظيم العائد واستخدامه كأحد مصادر التدفقات النقدية لتمويل ودعم أنشطة نولجنت التوسعية.
ووقعت شركة نولجنت عقد استحواذ من قبل الصندوق السعودي للتقنية على حصة تمثل 100 % من شركة تعدد للتقنية المالية إحدى شركاتها التابعة (المملوكة بنسبة غير مباشرة 53.40%) والتي انشأتها نولجنت باستخدام تقنياتها
وذكرت الشركة أن تعقيباً على مذكرة التفاهم التي وقعتها نولجنت مع شركة بيت النمو المالية بتاريخ 8 يونيه لعام 2024 م، بهدف الاستحواذ على الشركات التابعة التي أنشأتها نولجنت باستخدام تقنياتها وتملك فيها حصص، فقد تم اليوم التوقيع على ثالث عقد مع الصندوق السعودي للتقنية للاستحواذ على حصه تمثل 100% من شركة تعدد للتقنية المالية (المملوكة بنسبة 17.50% لشركة تخارج لتقنية المعلومات ونسبة 82.50% لشركة أموال).
وأفادت بأن قيمة العقد تقدر بـ23.250 مليون ريال، التي تمتلك فيها نولجنت حصص غير مباشرة بنسبة 53.40٪ ( بنسبة ملكية في شركة تخارج 93% ونسبة 45% من شركة أموال) من رأس المال وذلك مقابل عدد 1,358,660 وحدة في الصندوق السعودي للتقنية بقيمة 13,586,600 ريال.
زشركة تعدد للتقنية المالية هي احدى شركات نولجنت التابعة (المملوكة بنسبة غير مباشرة 53.40%) والتي تعمل في مجال تطوير التطبيقات وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، وحلول التقنية الحيوية.
ويعتبر ذلك خطوة استراتيجية تتماشى مع أهداف شركة نولجنت الطويلة المدي لتعظيم العائد على البرمجيات الخاصة بها التي تستخدمها الشركات الناشئة.
وبموجب الصفقة سوف تمتلك نولجنت عدد 1,358,660 وحدة في الصندوق السعودي للتقنية. وسيتم عكس أية مكاسب من هذه العملية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة مما سيكون له أثر ايجابي على أرباح شركة نولجنت المتوقعة لعام 2024.
ونوهت باستخدام المتحصلات في دعم استراتيجية التوسع والنمو لـنولجنت، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال الإبقاء على الاستثمار لتعظيم العائد واستخدامه كأحد مصادر التدفقات النقدية لتمويل ودعم أنشطة نولجنت التوسعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تعقيباً على مذكرة التفاهم التي وقعتها نولجنت مع شركة بيت النمو المالية بتاريخ 8 يونيه لعام 2024 م، بهدف الاستحواذ على الشركات التابعة التي أنشأتها نولجنت باستخدام تقنياتها وتملك فيها حصص، فقد تم يوم الإثنين التوقيع على ثاني عقد مع الصندوق السعودي للتقنية للاستحواذ على حصه تمثل 100% من شركة تخارج لتقنية المعلومات (المملوكة بنسبة 87.40% لشركة حلول ونسبة 12.60% لشركة أموال).
وأضافت إن قيمة العقد 13.250 مليون ريال، والتي تمتلك فيها نولجنت حصص غير مباشرة نسبة 93.10٪ (بنسبة ملكية في شركة حلول 99.9% ونسبة 45% من شركة أموال) من رأس المال وذلك مقابل عدد 1,197,732 وحدة في الصندوق السعودي للتقنية بقيمة 11,977,320 ريال.
وشركة تخارج لتقنية المعلومات هي احدى شركات نولجنت التابعة (المملوكة بنسبة غير مباشرة 93.10%) والتي تعمل في مجال تطوير التطبيقات وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، وحلول التقنية الحيوية.
ووفقا للشركة يعتبر ذلك خطوة استراتيجية تتماشى مع أهداف شركة نولجنت الطويلة المدي لتعظيم العائد على البرمجيات الخاصة بها التي تستخدمها الشركات الناشئة.
وبموجب الصفقة سوف تمتلك نولجنت عدد 1,197,732 وحدة في الصندوق السعودي للتقنية. وسيتم عكس أية مكاسب من هذه العملية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة مما سيكون له أثر ايجابي على أرباح شركة نولجنت المتوقعة لعام 2024.
ونوهت باستخدام المتحصلات في دعم استراتيجية التوسع والنمو لـنولجنت، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال الإبقاء على الاستثمار لتعظيم العائد واستخدامه كأحد مصادر التدفقات النقدية لتمويل ودعم أنشطة نولجنت التوسعية.
ووقعت شركة نولجنت عقد استحواذ من قبل الصندوق السعودي للتقنية على حصة تمثل 100 % من شركة تعدد للتقنية المالية إحدى شركاتها التابعة (المملوكة بنسبة غير مباشرة 53.40%) والتي انشأتها نولجنت باستخدام تقنياتها
وذكرت الشركة أن تعقيباً على مذكرة التفاهم التي وقعتها نولجنت مع شركة بيت النمو المالية بتاريخ 8 يونيه لعام 2024 م، بهدف الاستحواذ على الشركات التابعة التي أنشأتها نولجنت باستخدام تقنياتها وتملك فيها حصص، فقد تم اليوم التوقيع على ثالث عقد مع الصندوق السعودي للتقنية للاستحواذ على حصه تمثل 100% من شركة تعدد للتقنية المالية (المملوكة بنسبة 17.50% لشركة تخارج لتقنية المعلومات ونسبة 82.50% لشركة أموال).
وأفادت بأن قيمة العقد تقدر بـ23.250 مليون ريال، التي تمتلك فيها نولجنت حصص غير مباشرة بنسبة 53.40٪ ( بنسبة ملكية في شركة تخارج 93% ونسبة 45% من شركة أموال) من رأس المال وذلك مقابل عدد 1,358,660 وحدة في الصندوق السعودي للتقنية بقيمة 13,586,600 ريال.
زشركة تعدد للتقنية المالية هي احدى شركات نولجنت التابعة (المملوكة بنسبة غير مباشرة 53.40%) والتي تعمل في مجال تطوير التطبيقات وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، وحلول التقنية الحيوية.
ويعتبر ذلك خطوة استراتيجية تتماشى مع أهداف شركة نولجنت الطويلة المدي لتعظيم العائد على البرمجيات الخاصة بها التي تستخدمها الشركات الناشئة.
وبموجب الصفقة سوف تمتلك نولجنت عدد 1,358,660 وحدة في الصندوق السعودي للتقنية. وسيتم عكس أية مكاسب من هذه العملية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة مما سيكون له أثر ايجابي على أرباح شركة نولجنت المتوقعة لعام 2024.
ونوهت باستخدام المتحصلات في دعم استراتيجية التوسع والنمو لـنولجنت، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال الإبقاء على الاستثمار لتعظيم العائد واستخدامه كأحد مصادر التدفقات النقدية لتمويل ودعم أنشطة نولجنت التوسعية.