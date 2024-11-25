شكرا لقرائتكم خبر عن الفئة العمرية "40 - 49 سنة" الأعلى مساهمة في النشاط الاقتصادي الربع الثالث 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث "يوليو- سبتمبر" لعام 2024، أن معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بلغ 44.4٪ خلال الربع الثالث لعام 2024، بينما كان 43.4٪ خلال الربع السابق مقابل 44.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الفئة العمرية "40 - 49 سنة" سجلت أعلى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث بلغت 60.1٪.

وبلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي "الذكـور 71.1٪ مقابل 69.7٪ في الربع السابق مقابل 71.2٪ في الربع المماثل من العام السابق، بينما سجل الإناث 16.4٪، كان 15.9٪ في الربع السابق وكانت 16.7٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل المساهمـة في الحضر 44.3٪ مقابل 44.5٪ في الريف، بينما كان في الحضر 43.4٪ مقابل 43.5٪ في الريف في الربع السابق 44.1٪ في الحضر، مقابل 45.0٪ في الريف في الربع المماثل من العام السابق .

وكان التوزيع النسبي للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث لعام 2024، حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشاط 5.641 مليون مشتغل منهم 4.738 مليون ذكور ، و903 ألف إناث بنسبة 18.8٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية، وبلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.589 مليون مشتغل منهم 3.891 مليون ذكور ، و698 ألف إناث بنسبة 15.3٪ من إجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين في نشاط التشـييد والبناء 4.244 مليون مشتغل منهم 4.205 مليون ذكور ، و39 ألف إناث بنسبة 14.1٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية 3.956 مليون مشتغل منهم 3.584 مليون ذكور، 372 ألف إناث بنسبة 13.2٪ من إجمالي المشتغلين، وسجل عدد المشتغلين في نشاط النقل والتخزين 2.680 مليون مشتغل منهم 2.644 مليون ذكور ، و36 ألف إناث بنسبة 8.9٪ من إجمالي المشتغلين.