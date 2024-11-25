شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس.. تحويل الدراسة المسائية عن بعد وتأجيل الاختبارات بجامعة جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة جدة، عن تحويل الدراسة المسائية "عن بعد" لليوم الإثنين، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الجامعة، إن القرار يسري على مقراتها في جدة، وفروعها في محافظتي خليص و الكامل وتأجيل جميع الاختبارات لوقت لاحق.





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تشهد محافظة جدة أمطارًا متوسطة ورياح شديدة فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار مصحوبة بشبه إنعدام في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية في محافظة جدة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة ظهراً .

