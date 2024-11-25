شكرا لقرائتكم خبر عن «ثروة» توقع عقدا مع «الجيل الرقمي» لتسهيل المدفوعات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الثروة البشرية اتفاقية خدمات مع شركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات - خدمات جيل باي (Jeel Pay)، المتخصصة في تقديم خدمات التقسيط الشهري بدون فوائد للرسوم الدراسية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل المدفوعات التعليمية لعملاء أكاديمية ثروة من خلال تقديم حلول دفع رقمية آمنة وسهلة، بما يسهم في تعزيز فرص التعليم، وتحقيق الأهداف الأكاديمية، وتقديم تجربة مالية متميزة تُعزز من كفاءة العمليات وتلبي تطلعات العملاء.
وفي هذا السياق، أعرب عجب عوض العتيبي، المدير التنفيذي لحلول الأعمال في شركة الثروة البشرية، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات، موضحاً أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسيرة الشركة نحو تمكين التعليم من خلال توفير حلول دفع مبتكرة وآمنة تُسهم في دعم العملاء لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية بسهولة ويسر.
وقد تم توقيع الاتفاقية يوم الأربعاء 22/05/1446هـ الموافق 24 نوفمبر 2024، من قبل عجب عوض العتيبي، المدير التنفيذي لحلول الأعمال في شركة الثروة البشرية، وفيصل عبدالرحمن الحصين، الرئيس التنفيذي لشركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات.
وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أو تطورات مستقبلية تتعلق بهذه الاتفاقية في الوقت المناسب.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل المدفوعات التعليمية لعملاء أكاديمية ثروة من خلال تقديم حلول دفع رقمية آمنة وسهلة، بما يسهم في تعزيز فرص التعليم، وتحقيق الأهداف الأكاديمية، وتقديم تجربة مالية متميزة تُعزز من كفاءة العمليات وتلبي تطلعات العملاء.
وفي هذا السياق، أعرب عجب عوض العتيبي، المدير التنفيذي لحلول الأعمال في شركة الثروة البشرية، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات، موضحاً أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسيرة الشركة نحو تمكين التعليم من خلال توفير حلول دفع مبتكرة وآمنة تُسهم في دعم العملاء لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية بسهولة ويسر.
وقد تم توقيع الاتفاقية يوم الأربعاء 22/05/1446هـ الموافق 24 نوفمبر 2024، من قبل عجب عوض العتيبي، المدير التنفيذي لحلول الأعمال في شركة الثروة البشرية، وفيصل عبدالرحمن الحصين، الرئيس التنفيذي لشركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات.
وسيتم الإعلان عن أي مستجدات أو تطورات مستقبلية تتعلق بهذه الاتفاقية في الوقت المناسب.