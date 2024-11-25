الاقتصاد

توزيع أرباح على مساهمي «أسمنت الشمالية» عن النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أقر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية يوم الخميس 25 نوفمبر 2024م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 45 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 180 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-26 الموافق 2024-11-28، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-11 الموافق 2024-12-12.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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