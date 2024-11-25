شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «أسمنت الشمالية» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.

وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-26 الموافق 2024-11-28، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-11 الموافق 2024-12-12. الدمام - شريف احمد - أقر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية يوم الخميس 25 نوفمبر 2024م توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 45 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 180 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-26 الموافق 2024-11-28، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-06-11 الموافق 2024-12-12.