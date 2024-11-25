الاقتصاد

«البابطين» توقع عقدا مع «هيونداي للهندسة» بـ777.2 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «البابطين» توقع عقدا مع «هيونداي للهندسة» بـ777.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عقدا، اليوم، مع شركة هيونداي للهندسة والانشاءات المحدودة لتوريد خطوط أبراج حديدية جهد فائق مستمر 500 ك.ف.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة العقد تقدر بنحو 777.221 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد في الربع الأول من عام 2026، فيما يبدأ التوريد للمشروع من الربع الثالث من عام 2025.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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