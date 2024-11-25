شكرا لقرائتكم خبر عن «البابطين» توقع عقدا مع «هيونداي للهندسة» بـ777.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عقدا، اليوم، مع شركة هيونداي للهندسة والانشاءات المحدودة لتوريد خطوط أبراج حديدية جهد فائق مستمر 500 ك.ف.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 777.221 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد في الربع الأول من عام 2026، فيما يبدأ التوريد للمشروع من الربع الثالث من عام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بنحو 777.221 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 24 شهرا.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا العقد في الربع الأول من عام 2026، فيما يبدأ التوريد للمشروع من الربع الثالث من عام 2025.