شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 28 من ركاب "اللانش" السياحي المنكوب بسواحل البحر الأحمر المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، إنقاذ 28 شخصا حتى الآن من حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" جنوب مدينة مرسى علم، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 17 مفقودًا.

وأشار المحافظ، في تصريح على صفحة المحافظة على موقع فيسبوك اليوم إلى أن الفرقاطة "الفاتح" والطائرات التابعة للقوات المسلحة تواصل تمشيط المنطقة بالتنسيق مع مركز الإنقاذ البحري وغرفة عمليات المحافظة.

وأكد أن الناجين الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مع تكثيف الجهود للعثور على باقي المفقودين.

وأصدر محافظ البحر الأحمر في وقت سابق اليوم توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع حادث غرق اللانش السياحي "سي ستوري" وعلى متنه31 من السياح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فردًا. نداء استغاثة من اللانش

وورد بلاغ إلى مركز السيطرة في محافظة البحر الأحمر المصرية، صباح اليوم، يفيد بتلقى إشارة استغاثة من أحد افراد اللانش الذي يحمل اسم "سي ستوري"، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم.

وكان من المقرر عودة اللانش إلى الغردقة، وكان يقل 31 من السياح من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فردًا.

ورفعت محافظ البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فور تلقى بلاغ عن حادث غرق اللنش السياحى "سى ستوري".