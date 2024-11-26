مستقبل التون جون الفنّي بخطر… هل يسترجع بصره قرييًا؟

أعلن إلتون جون، مغني “Rocket Man” الشّهير، مؤخّرًا تفاصيل حول أزمته الصّحّيّة التي جعلته أعمى جزئيًّا.

فقد الفنّان، البالغ من العمر سبعة وسبعين عامًا، البصر في عينه اليمنى بسبب عدوى شديدة خلال الصّيف، وهي حالة أثّرت بشكل كبير في حياته وعمله.

وكشف جون خلال مقابلة في برنامج Good Morning America: “لقد مرّت أربعة أشهر عل عدم تمكّني من الرؤية، وعيني اليسرى ليست في أفضل حالاتها”.

وأوضح أنّ الحادث وقع في جنوب فرنسا، مما جعله غير قادر على قراءة الكلمات أو مشاهدة التّلفزيون.

“لا أستطيع رؤية أيّ شيء. لا أستطيع قراءة أيّ شيء، لا أستطيع مشاهدة أيّ شيء. لقد أعماني هذا الأمر إلى حدٍّ ما.”

كما وضعت العدوى مستقبل مشاريعه الموسيقيّة موضع تساؤل.

سُئل “جون” عن حالة الألبوم غير المكتمل الذي ذكره لأوّل مرّة أثناء انضمامه إلى قاعة مشاهير الرّوك آند رول في عام ٢٠٢٣.

واعترف قائلًا: “هناك أمل وتشجيع بأن الأمر سيكون على ما يرام، لكنّني عالق نوعًا ما في الوقت الحالي لأنّني أستطيع القيام بشيء كهذا، لكن الذّهاب إلى الستوديو والّتسجيل، لا أعرف”.

وفي أيلول/سبتمبر الفائت، وصف “جون” لأوّل مرّة معاناته الصّحّيّة على وسائل التّواصل الاجتماعيّ، بأنّها عمليّة شفاء بطيئة.

وكتب: “خلال الصّيف، كنت أعاني عدوى حادّة في العين، والتي تركتني للأسف مع رؤية محدودة فقط في عين واحدة”.

“أنا أتماثل للشّفاء، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود البصر إلى العين المصابة.”

فيلم وثائقيّ عن إلتون جون قادم عبر “ديزني+”

وعلى الرّغم من هذه النكسة، يظلّ جون متفائلًا ويركز على مشاريع أخرى.

لقد كان يروّج لفيلمه الوثائقيّ القادم من Disney +، Elton John: Never Too Late، الذي يعكس حياته المهنيّة غير العاديّة وصراعاته الشّخصيّة.

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من إخراج ر.ج. كاتلر وديفيد فورنيش، يتضمّن الفيلم أغنية جديدة ويؤرّخ رحلة جون من الشّدائد إلى النّجوميّة.

وبينما أبطأت التّحدّيات الصّحّيّة حركته موقتًا، أعرب “جون” عن اطمئنانه إلى حياته وإنجازاته.

وقال: “أنا الرّجل الأكثر حظًّا في العالم”، مضيفًا أنّ عائلته ومسيرته المهنيّة ونظرته الإيجابيّة تستمرّ في دعمه.