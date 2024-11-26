9 ضوابط لتنظيم التخفيضات التجارية في المتاجر والمنشآت الإلكترونية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التجارة عن 9 ضوابط ملزمة لتنظيم التخفيضات التجارية في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، مؤكدة أهمية الالتزام بها لضمان حقوق المستهلكين وتحقيق الشفافية في التعاملات التجارية.

وأوضحت الوزارة أن أولى الضوابط تشمل إبراز ترخيص التخفيضات، ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته عبر مسح “الباركود” المرفق، كما شددت على ضرورة تحديد نسب التخفيض بشكل واضح ومقيد بين حدّين “من - إلى”، بما يضمن وضوح العروض المقدمة.

وأضافت الوزارة أن على المنشآت الإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال فترة العروض، مع الالتزام بتقديم تخفيضات حقيقية ومرخصة، دون التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.

وألزمت بوضع بطاقة أسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض لضمان وضوح التسعير.



ترخيص إلكتروني قبل إعلان التخفيضات



وأكدت الوزارة على ضرورة الحصول على ترخيص إلكتروني قبل الإعلان عن أي تخفيضات، والتقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، بما في ذلك احترام ضمانات الشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين الضوابط المهمة تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلع دون إلزامه بالعروض الترويجية، ما يعزز ثقته بالتعامل مع المتاجر.

ودعت وزارة التجارة المنشآت والمتاجر الإلكترونية إلى الالتزام الكامل بهذه الضوابط، محذرة من اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يأتي هذا التنظيم في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار.