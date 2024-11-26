ريتا أورا في يوم ميلادها... صيحات جمالية متفردة تلهم النساء الجريئات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - تتفرد النجمة العالمية ريتا أورا Rita Ora بجمالها الجذاب، ذات البشرة السمراء والعينين الصغيرتين والملامح الناعمة إلى جانب اختياراتها في رسمات المكياج والشعر التي تحرص فيها على انتقاء أساليب عصرية وجذابة تسلط فيها الضوء على ملامحها بشكل راقٍ وأنيقٍ.

ونظراً إلى اختياراتها المتفردة، أصبحت ريتا أورا ملهمة للمرأة الجريئة، فهي تركز في مكياجها على الظلال البارزة المسحوبة إلى خارج العين، والتي تتنوع بين الألوان السموكي والزهرية، مع لمسات ناعمة وطبيعية من الفاونديشن، كذلك نراها تختم مكياجها بألوان أحمر الشفاه الفاقعة أحياناً، والناعمة الخفيفة أحياناً أخرى.

أما تسريحات شعرها فهي عصرية بامتياز، كذلك القصات وألوان الشعر التي تعتمدها، ومن بين تسريحات الشعر التي اعتمدتها تسريحة ذيل الحصان، وتسريحة الويفي وتسريحة الكعكة، إلى جانب قصات الشعر المنوعة بين القصير والطويل، كذلك نراها تنوع في ألوان الصبغة بين الشعر الأشقر أو البني.

ولمناسبة ميلادها الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، نرصد مجموعة صيحات جمالية من ريتا أورا المرأة الجريئة.

مكياج معدني براق مع تسريحة الشعر الكيرلي

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في إطلالة لها باللون الأحمر، تألقت ريتا أورا بمكياج معدني براق ارتكز على ظلال العيون المعدنية الناعمة بلمسات براقة فوق جفن العين المتحرك مع الكحل الأسود الخفيف في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة، واختارت الفاونديشن الموحد، والمناسب على لون بشرتها السمراء إلى جانب البلاش الوردي الخفيف على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بالغلوس الطبيعي الوردي، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي بالغرة الجانبية، ولون الشعر الأشقر.

مكياج كلاسيكي جذاب مع تسريحة ذيل الحصان

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وبإطلالة أخرى لها باللون الأحمر الشيفون، اختارت ريتا أورا مكياجاً كلاسيكياً جذاباً طبقت فيه ظلال العيون الوردية الخفيفة فوق الجفن المتحرك للعين مع الماسكرا الكثيفة، ونسقت مع مكياجها أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع، كذلك اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة بالشعر الكيرلي مع خصل الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه.

مكياج سموكي بارز مع تسريحة الشعر المبلل

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وبإطلالة جريئة لها في حفل ميت غالا 2024 Met Gala، ظهرت ريتا أورا بفستان جريء ملون، نسقت معه مكياج سموكي بارزاً ومسحوباً إلى خارج العين إلى جانب الماسكرا الخفيفة والفاونديشن الناعم والخفيف المناسب على لون بشرتها وأحمر الشفاه الغلوس الزهري الخفيف، وبدت أكثر جرأة من خلال تسريحة الشعر المبلل العشوائي بقصة الشعر القصير.

مكياج ترابي خفيف مع تسريحة الكعكة المبللة

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ومن أجمل اختيارات ريتا أورا الجمالية، مكياج ترابي خفيف ارتكز على الظلال الترابية الطبيعية فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة، والفاونديشن الناعم جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه الترابي المحدد بقلم بني اللون، كما أن تسريحة الكعكة المبللة مع خصل الشعر الكيرلي المنسدلة على جانبي الوجه زادت من أناقة إطلالتها.

مكياج سموكي ناعم مع تسريحة الكعكة الناعمة

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وخلال حضورها أحد عروض الأزياء العالمية لخريف وشتاء 2024 – 2025، تألقت ريتا أورا بإطلالة بيضاء اللون نسقت معها مكياج سموكي ناعماً ارتكز على الظلال السموكي الناعمة فوق جفن العين العلوي مع الكحل الأسود في قلب العين والماسكرا الخفيفة على الرموش، ومكياج البشرة الطبيعي الناعم مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه النيود الغلوس المحدد بالكونتور الكراميل، كذلك اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة مع الفرق الوسطي للغرة الويفي المنسدلة على جانبي الوجه.

وفي هذا السياق يمكنك اكتشاف تفاصيل مكياج ريتا أورا

مكياج مائي براق مع تسريحة الضفيرة الطويلة

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وفي واحدة من أجمل إطلالات ريتا أورا الجمالية، اختارت مكياجاً أزرقَ مائياً براقاً ارتكز على الظلال الزرقاء البراقة البارزة التي غمرت جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا المطولة للرموش، واعتمدت البلاش الوردي البارز على تفاحة الخدين إلى جانب أحمر الشفاه الزهري الغلوس، واختارت تسريحة الضفيرة الطويلة مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج أسود مات مع تسريحة الكعكة المبعثرة

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وخلال حضورها حفل DVF Awards 2023 تألقت ريتا أورا بفستان أسود ناعم اختارت معه مكياجاً أسود مات مسحوباً إلى خارج العين مع الظلال الفضية البراقة عند مدمع العين الداخلي، والكحل الأسود في قلب العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة، والفاونديشن المخملي مع أحمر الشفاه الزهري المات، وازدادت تألقاً مع تسريحة الشعر الويفي بالكعكة المبللة والفرق الوسطي للغرة.

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مكياج برونزي مع تسريحة الشعر الطبيعي

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ويليق المكياج البرونزي على ملامح ريتا أورا الجمالية، حيث اختارته في إحدى إطلالاتها من خلال الظلال البرونزية فوق جفن العين العلوي، وطبقات الماسكرا الناعمة على الرموش، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الوردي المحدد بالكونتور، كما اختارت تسريحة الشعر الطبيعي المفرود على الأكتاف مع الغرة الطويلة المضفرة.