شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والنصر الليبى فى مهرجان اعتزال خالد حسين والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك نظيره النصر الليبي في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وتحدد برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، والتي ستجمع بين فريقي النصر الليبي والزمالك والمقرر لها مساء غد الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي في ليبيا.

ويفتح استاد شهداء بنينا أبوابه لحضور الجماهير في الخامسة والنصف مساءً، قبل استعراض فيلم وثائقي عن مسيرة خالد حسين مع دخول اللاعب لأرضية الملعب لتحية الجماهير والحضور في مهرجان اعتزاله.

وعقب ذلك سيتم إقامة حفل تكريم لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بمشاركة خالد حسين مع فريق النصر، على أن تتوقف المباراة في الدقيقة الثامنة، والتي تحمل نفس رقم قميص اللاعب، قبل أن تُستكمل المباراة بصورة طبيعية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.