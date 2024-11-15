الامارات | «صفر نفايات» تكشف نتائج تقرير بحثي عن تحويل النفايات إلى موارد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت مبادرة «صفر نفايات» العالمية لإزالة الكربون من النفايات تقريراً بحثياً ركز على دور النفايات كأحد الحلول القابلة للتطوير في إزالة الكربون، وتحقيق مستقبل ذي انبعاثات صفرية صافية.

وتم عرض التقرير في جلسة نقاش عُقدت خلال الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في أذربيجان.

وأُعِد التقرير كجزء من المبادرة بجهود مشتركة من قبل الشركاء، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة تدوير ومؤسسة «رولاند بيرغر».

وكشف التقرير البحثي الأول لمبادرة «صفر نفايات» عن الدور الكبير الذي يلعبه قطاع النفايات في الانبعاثات العالمية، حيث يستحوذ غاز الميثان وحده المنبعث من النفايات العضوية التي أُسيئت إدارتها على ما نسبته 20% في مستويات الميثان العالمية.

ومن خلال تبني واستخدام حلول التكنولوجيا المتقدمة في تحويل النفايات إلى موارد مثل تحويل النفايات إلى الهيدروجين، وتحويل النفايات إلى وقود الطائرات المستدام، بإمكان هذا القطاع أن يمتلك إمكانات هائلة في إزالة الكربون بشكل فعّال من حيث الكُلفة.

ومع ارتفاع معدلات توليد النفايات تُعدّ الحلول المبتكرة المدعومة بالتكنولوجيا وتحديثات البنية التحتية الأساسية، أمراً بالغ الأهمية في التخفيف من الانبعاثات.

ومع الدعم الذي أظهرته أكثر من 50 مؤسسة عالمية لمبادرة «صفر نفايات» تلعب المبادرة دوراً ريادياً في دعم النهج التعاوني القائم على البيانات، لإحداث تحول نوعي في إدارة النفايات، ودعم أهداف المناخ العالمية.

حضر جلسة النقاش وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، علياء الهرمودي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، المهندس علي الظاهري، حيث ناقش الجميع نتائج التقرير وتبادلوا أفكارهم حوله.

وقال المهندس علي الظاهري: «إن النتائج التي توصلنا إليها تؤكد الدور المهم للنفايات في إزالة الكربون، وتحقيق انبعاثات صفرية صافية، ما يدل على الإمكانات التي تنطوي عليها النفايات كأحد الأصول التحويلية في العمل المناخي».