الامارات | حكومة رأس الخيمة تتيح الإقامة الذهبية للمعلمين بالمدارس الخاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة رأس الخيمة للمعرفة في حكومة رأس الخيمة برنامج الإقامة الذهبية، الذي يهدف إلى جذب أفضل المعلمين الذين يعملون حالياً بالمدارس الخاصة في إمارة رأس الخيمة والاحتفاظ بهم.

ويتيح هذا البرنامج للمعلمين، الحاصلين على المؤهلات المهنية المناسبة، فرصة الحصول على إقامة طويلة الأمد بدولة الإمارات، على كفالتهم الشخصية.

وتم وضع هذا البرنامج بهدف جذب المواهب الاستثنائية في القطاع التعليمي، بمن فيهم المديرون ونوابهم ورؤساء الأقسام والمعلمون في مدارس إمارة رأس الخيمة والاحتفاظ بهم.

وقال عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة، الدكتور عبدالرحمن النقبي: «إن البرنامج يُعدّ بمثابة تقدير للدور الحيوي الذي يلعبه المعلمون في تحسين جودة التعليم بإمارة رأس الخيمة، فمن خلال هذه المبادرة، نعبّر عن تقديرنا العميق لإسهامات المعلمين القيّمة، التي تتماشى مع رؤية الدائرة في تطوير نظام تعليمي عالمي المستوى»، مؤكداً الالتزام بتطوير بيئة تعليمية تدعم المواهب والابتكار، بما يسهم في تعزيز الخدمات التعليمية، ويضمن النجاح المستمر للطلاب.

ويستهدف برنامج الإقامة الذهبية فئتين رئيستين للمعلمين العاملين في المدارس الخاصة، هما: فئة مديري المدارس وتشمل مديري المدارس ونوابهم ورؤساء الأقسام، وفئة المعلمين وتشمل جميع المعلمين المؤهلين العاملين حالياً بالمدارس الخاصة في إمارة رأس الخيمة.

ستعمل دائرة رأس الخيمة للمعرفة باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن قطاع التعليم الخاص في إمارة رأس الخيمة، على دعم وتسهيل عملية التقديم للتأهل للحصول على الإقامة الذهبية، وذلك استناداً إلى معايير محددة، من بينها: العمل والإقامة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في رأس الخيمة، والحصول على درجة علمية متقدمة، وإظهار تأثير إيجابي في أداء المدرسة التي يعمل بها المعلم. ويتعين على المعلمين العاملين في المدارس الخاصة برأس الخيمة تقديم مجموعة من الوثائق، تشمل خطاب الإخطار بتعيينهم، ومؤهلاتهم العلمية، وإثبات الإقامة والعمل في الإمارة، إضافة إلى ما يثبت إسهاماتهم في تحسين أداء مدارسهم.

وبعد استكمال الوثائق ستقوم الدائرة بمراجعة الطلب، ثم سترسل تأكيد الأهلية للمعلمين، للتوجه إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، للحصول على الإقامة الذهبية.