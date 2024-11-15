شكرا لقرائتكم خبر عن زندايا: لم أحصل على سيناريو Euphoria لكننا سنبدأ تصوير فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الشابة زندايا أنها لم تحصل على أى سيناريو للموسم القادم من مسلسل Euphoria، في الأسبوع الماضي، انتشرت شائعات تفيد بإلغاء الموسم الثالث من المسلسل الدرامي الناجح من قبل الشبكة العارضة HBO، مما دفع أحد المسئولين فى الشبكة إلى الرد مؤكدًا أن المسلسل لم يتم إلغائه.

وفي مقابلة جديدة مع موقع Vanity Fair، صرحت زندايا إنها لم تحصل على سيناريو للمسلسل بعد لكنها أكدت أن تصوير المسلسل سيبدأ في يناير المقبل 2025.

وأوضحت زندايا قائلة: "أعتقد أننا سنبدأ تصوير الموسم الثالث من Euphoria في يناير المقبل، لم أقرأ أي سيناريو بعد، لكنني متحمسة، ليس لدي إجابة حقيقية غير ذلك".

وتابعت زندايا مؤكدة:" أهم شيء بالنسبة لي هو تحقيق العدالة للأشخاص الذين يحبون ويهتمون بـ Rue [شخصية زندايا في المسلسل]، والتأكد من الاعتناء بها كشخصية، أعتقد أن هذا هو واجبي الأول".