شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أكتوبر.. ارتفاع طفيف لتضخم أسعار الجملة في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعًا خلال شهر أكتوبر الماضي، لكنها ظلت منخفضة بشكل عام، وهو ما أدى إلى عدم قدرة الاقتصاد الأمريكي على التغلب تمامًا على الضغوط التضخمية.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المنتجين "الجملة" ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 2ر0% شهريًا بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% خلال شهر سبتمبر.

وارتفع المؤشر بنسبة 4ر2% سنويًا بعد ارتفاعه في سبتمبر بنسبة 9ر1%.

وأسهم ارتفاع أسعار الخدمات في زيادة المؤشر العام خلال الشهر الماضي.

المؤشر الأساسي

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الجملة الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبًا، مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3ر0% شهريًا وبنسبة 1ر3% سنويًا، وهو ما جاء متفقًا مع توقعات المحللين بنسبة كبيرة.

ويتراجع معدل التضخم باطراد منذ منتصف 2022، لكن متوسط الأسعار ما زال مرتفعًا بنسبة 20% تقريبًا عن مستوياته منذ 3 سنوات.



وهو ما مثّل مصدرًا للاستياء الشعبي، وأسهم في هزيمة نائبة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ومرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة كامالا هاريس أمام الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب في الأسبوع الماضي.

ارتفاع أسعار المستهلك

وجاء تقرير أسعار الجملة الصادر بعد يوم واحد من إعلان وزارة العمل ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 6ر2% سنويًا في الشهر الماضي، وهو ما يمثل إشارة إلى أن أسعار المستهلك قد تعاود الارتفاع بعد انخفاض معدل تضخمها خلال سبتمبر الماضي إلى أقل مستوياته منذ 2021.