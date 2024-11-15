وزير الرى يلتقى نائب رئيس مؤسسة متخصصة فى الاستشارات الرقمية وتطوير التكنولوجيا

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التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أندريا كروست نائب رئيس مؤسسة متخصصة فى قسم الشئون البحرية والساحلية في جنوب أوروبا، وهي مؤسسة استشارية دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومتخصصة في الاستشارات الرقمية وتطوير التكنولوجيا والحلول البيئية ومقرها الرئيسي في الدنمارك.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء نتائج اللقاء السابق إنعقاده بين الدكتور هانى سويلم و ميتي فستيرجارد الرئيس التنفيذي للمؤسسة خلال فعاليات الإسبوع العالمى للمياه في ستوكهولم.

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الوزارة والمؤسسة في مجال تحقيق الإدارة الفعالة للموارد المائية للتعامل مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.

كما تم استعراض موقف الدراسة التي تقوم بها المؤسسة ضمن خطة مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الجارى تنفيذها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP التابع لصندوق المناخ الأخضر GCF .

وتم التوافق على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للتنمية السياحية ومؤسسة DHI في مجال الإبتكارات المعنية بأعمال الحماية الشاطئية بالساحل الشمالي ، ودعم جهود تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، وبناء قدرات المتخصصين فى مجال التكيف مع المناخ من خلال الاستفادة من قدرات مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة.