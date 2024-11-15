شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 16 مليار دولار.. "الخزانة" الأمريكية تعتزم بيع سندات عشرينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات أجل 20 عامًا خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات بقيمة 16 مليار دولار، على أن تعلن نتيجة الاكتتاب في الطرح يوم الأربعاء المقبل. عائد السندات العشرينية وباعت الوزارة الشهر الماضي سندات أجل 20 عامًا بقيمة 13 مليار دولار، وكان الاكتتاب فيها في حدود المتوسط.

وبلغ العائد على الطرح الآخير للسندات العشرينية 590ر4%، وشهد معدل تغطية بلغت 59ر2 مرة، في حين كان متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات العشرينية 61ر2 مرة.

يُذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، إذ يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.