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شكرا لقرائتكم خبر عن حدث عالمي واستثنائي.. تفاصيل ختام معرض سيتي سكيب العالمي 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم معرض سيتي سكيب العالمي 2024 أعمال النسخة الثانية من المعرض العقاري الأكبر في العالم، الذي أقيم لمدة 4 أيام خلال الفترة من 11 – 14 نوفمبر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار "مستقبل الحياة"، برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030)، وشركة تحالف المالك والمنظم لمعرض سيتي سكيب.
وقد رعى حفل الختام وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة شركة "تحالف" فيصل الخميسي، بحضور قادة منظومة الإسكان، وعدد من المسؤولين ورؤساء اللجان المنظمة.
وقال:" نفخر بما تحقق من نتائج في الحدث العالمي المهم الذي يحتضن كبرى الشركات والمشاريع التنموية، ويستعرض أهم الفرص الاستثمارية والتجارب والممارسات الناجحة في القطاع العقاري، كما يمثّل منصة للحلول والخيارات السكنية المتكاملة لتمكين الاسر من التملّك، حيث يأتي ذلك ضمن جهودنا المستمرة لتنمية القطاع العقاري، وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، كما يشكّل استمراراً لنجاحنا في النسخة الماضية من هذا الحدث الذي نسعى من خلاله لتحقيق ما يلبّي تطلعات الجميع ومواصلة عجلة التنمية في القطاع العقاري".
وقدّم شكره وتقديره لجميع المشاركين والزائرين لمعرض سيتي سكيب العالمي الذي جمع تحت سقف واحد نخبة من المطورين والمستثمرين والخبراء والمهتمين محلياً ودولياً، مشيداً بما تضمنه الحدث من معروض عقاري كبير ومتنوع، ومنتجات تمويلية ميسّرة، إضافة إلى تبادل الخبرات العالمية من خلال جلسات حوارية نوعية.
وقال الخميسي "إن قصة نجاح سيتي سكيب المعرض العقاري الأكبر في العالم تذكرنا بمقولة سمو سيدي ولي العهد القائد الملهم "دائمًا ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة"، وفي هذا الحدث العالمي الفريد ظهر القطاع العقاري كأحد عناصر القوة الجاذبة للاستثمارات، والصانعة للفرص الواعدة في مملكة الطموح والازدهار.
وأعلن أن إجمالي مبيعات المطورين المحليين والدوليين من الوحدات العقارية المتنوعة خلال المعرض قد تجاوز 20 مليار ريال، وبلغت قيمة الاتفاقيات الإستراتيجية بين العديد من الجهات أكثر من 30 مليار ريال، تضاف إلى 180 مليار ريال قيمة إطلاقات اليوم الأول؛ لتتجاوز بذلك القيمة الإجمالية للتعاملات العقارية في المعرض أكثر من 230 مليار ريال.
وقد رعى حفل الختام وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة شركة "تحالف" فيصل الخميسي، بحضور قادة منظومة الإسكان، وعدد من المسؤولين ورؤساء اللجان المنظمة.
معرض سيتي سكيبوأكد الوزير الحقيل في نهاية الحفل؛ أن ما تحقق من منجزات ضمن معرض سيتي سكيب العالمي، يعكس الاهتمام المستمر بتنمية القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات والاتفاقيات الموقّعة، وكذلك مستوى المشاركة الفاعلة من الجهات المحلّية والدولية؛ يؤكد ما يشهده هذا القطاع من حراك متواصل ونمو كبير، ويأتي تماشياً مع دور الوزارة وأهدافها الاستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030.
وقال:" نفخر بما تحقق من نتائج في الحدث العالمي المهم الذي يحتضن كبرى الشركات والمشاريع التنموية، ويستعرض أهم الفرص الاستثمارية والتجارب والممارسات الناجحة في القطاع العقاري، كما يمثّل منصة للحلول والخيارات السكنية المتكاملة لتمكين الاسر من التملّك، حيث يأتي ذلك ضمن جهودنا المستمرة لتنمية القطاع العقاري، وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، كما يشكّل استمراراً لنجاحنا في النسخة الماضية من هذا الحدث الذي نسعى من خلاله لتحقيق ما يلبّي تطلعات الجميع ومواصلة عجلة التنمية في القطاع العقاري".
وقدّم شكره وتقديره لجميع المشاركين والزائرين لمعرض سيتي سكيب العالمي الذي جمع تحت سقف واحد نخبة من المطورين والمستثمرين والخبراء والمهتمين محلياً ودولياً، مشيداً بما تضمنه الحدث من معروض عقاري كبير ومتنوع، ومنتجات تمويلية ميسّرة، إضافة إلى تبادل الخبرات العالمية من خلال جلسات حوارية نوعية.
172 ألف زائروأعرب فيصل الخميسي عن سعادته بما تحقق من نتائج ومنجزات، مؤكدًا أن المعرض هذا العام قد ضاعف أرقامه ونجاحاته بتضافر جهود كافة الجهات المشاركة والمنظمة، مبينًا أن عدد حضور وزوار المعرض قد تخطى 172 ألف زائر، كما تجاوز عدد الجهات العارضة أكثر من 400 جهة من أشهر العلامات وأكبر الشركات المحلية والعالمية، وأن نسبة الشركات الدولية المشاركة بلغت 47% ، كما تجاوز عدد المتحدثين 550 متحدثًا من أبرز الخبراء وقادة القطاع يمثلون أكثر من 50 دولة.
وقال الخميسي "إن قصة نجاح سيتي سكيب المعرض العقاري الأكبر في العالم تذكرنا بمقولة سمو سيدي ولي العهد القائد الملهم "دائمًا ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة"، وفي هذا الحدث العالمي الفريد ظهر القطاع العقاري كأحد عناصر القوة الجاذبة للاستثمارات، والصانعة للفرص الواعدة في مملكة الطموح والازدهار.
الحدث العالمي الاستثنائيوخلال كلمته التي ألقاها في الحفل الختامي أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد؛ بجهود اللجان التنظيمية والفرق العاملة لإنجاح هذا الحدث العالمي الاستثنائي، وتحقيق تطلعات جميع الفئات المستهدفة.
وأعلن أن إجمالي مبيعات المطورين المحليين والدوليين من الوحدات العقارية المتنوعة خلال المعرض قد تجاوز 20 مليار ريال، وبلغت قيمة الاتفاقيات الإستراتيجية بين العديد من الجهات أكثر من 30 مليار ريال، تضاف إلى 180 مليار ريال قيمة إطلاقات اليوم الأول؛ لتتجاوز بذلك القيمة الإجمالية للتعاملات العقارية في المعرض أكثر من 230 مليار ريال.