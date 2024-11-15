شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفقى: عودة النصر للسيارات دفعة قوية لتصنيع مركبات كهرباء وغاز طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

‏أكد ‏المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لشركة النصر للسيارات، أن عودة شركة النصر للسيارات لتصنيع مركبات الكهرباء ومركبات الغاز دفعة قوية لتنشيط هذه الصناعة فى مصر، سواء من خلال الشركة منفردة، أو من خلال عقد شراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية؛ لتوطين تلك الصناعة بالتدريج.

وتشهد شركة النصر للسيارات إعلان تدشين وتصنيع أتوبيسات كهرباء يوم السبت المقبل بمقر الشركة في وادي حوف ، وكذلك تفاصيل حول تصنيع سيارات ركوب متنوعة بخبرات دولية.

و‏أضاف المهندس خالد الفقي أن العالم يتجه بقوة نحو تصنيع السيارات الكهربائية للحد من التلوث وحماية البيئة ،ونحن في مصر قطعنا قبل ذلك شوطا كبيرا لتصنيع سيارة كهربائية بالشراكة مع شركة دونج فينج الصينية إلا أن الأخيرة تراجعت في آخر لحظة عن توطين الصناعة في مصر ونقل "النو هاو" إلى مصانع شركة النصر للسيارات ،وبالتالي من المهم في حالة البدء في تجميع السيارات بمكون محلي يصل إلى حوالي 50% السعي قدما لتصنيع سيارة كهربائية بالكامل خلال السنوات القليلة المقبلة.

‏أشار إلى أهمية توفير المنتج للأسواق المحلية مبدئيا وإحلال أوتوبيسات النقل العام بأوتوبيسات تعمل بالكهرباء او بالغاز الطبيعي ،وكذلك تصنيع السيارات الملاكي تعمل بالكهرباء وتوطين هذه الصناعة بمشاركة القطاع الخاص المصري ؛مما ينشط الاقتصاد بشكل كبير ،ثم التصدير بعد ذلك إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.