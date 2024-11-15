شكرا لقرائتكم خبر عن 3365 قتيلًا.. استمرار ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى أمس الأربعاء، إلى 3386 قتيلًا و14417 جريحًا، فيما بلغت حصيلة أمس 21 قتيلًا و73 جريحًا.

وأعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان اليوم الخميس، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الأربعاء 13 نوفمبر أسفرت عن 21 شهيدًا و73 جريحًا، وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3386 قتيلًا و14417 جريحًا".

ضحايا القطاع الصحي

وبلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا من المسعفين منذ بدء العدوان، 192 شهيدًا و308 جرحى، وبلغ عدد الآليات المستهدفة 244 آلية.



وجرى تسجيل 65 اعتداء على المستشفيات، و88 اعتداء على مراكز طبية وإسعافية، و218 اعتداء على الجمعيات الإسعافية، بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية في جنوب لبنان، وطالت الغارات الإسرائيلية منازل المواطنين والمنشآت المدنية والصحية والطرقات، وأسفرت عن موجة نزوح واسعة، إذ نزح أكثر من مليون و200 ألف شخص من المناطق المستهدفة.