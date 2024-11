شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. 5 شهداء إثر قصف الاحتلال خيمة للنازحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين، فيما أصيب عدد آخر، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف خيمة للنازحين وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، أن الطواقم الطبية انتشلت خمسة شهداء وجرحى، من خيمة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ ليرتفع بذلك عدد شهداء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 27 شهيدًا وعشرات الجرحى. العدوان على غزة ترافق ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير مربعات سكنية بأكملها في مخيم جباليا، الذي يتعرض لعدوان بري شامل للشهر الثاني على التوالي.