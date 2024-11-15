شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يدعو روسيا لأخذ دور فاعل لإيقاف العدوان الإسرائيلى على غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى محسن المندلاوى، روسيا لأخذ دور فاعل يتناسب مع مكانتها الدولية لإيقاف العدوان الإسرائيلى وإدخال المساعدات لفلسطين ولبنان.



جاء ذلك خلال لقائه مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى العراق، البروس كوتراشيف، لمناقشة جملة من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، والتباحث حول المستجدات المحلية والتطورات الإقليمية، وفقا لبيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).



ودعا "المندلاوي"، روسيا - بحسب البيان - إلى أخذ دور أكثر فاعلية يتناسب مع مكانتها الدولية للضغط من أجل إيقاف جرائم الإبادة الإسرائيلية، وإدخال المساعدات لفلسطين ولبنان، محذرا من مخطط إسرائيلى للاعتداء على دول معينة فى المنطقة، بهدف توسيع خريطة الصراع.



وأوضح أن إيقاف العدوان على فلسطين يجب أن يكون الأساس لأى مبادرة تطرح للتفاوض، منبها إلى أن بعض الدول الكبرى التى تنادى بحقوق الإنسان تضلل الرأى العالمي، بوعود ومبادرات كاذبة بشأن إيقاف الحرب وترعى فى السر القتل والإرهاب فى المنطقة.



وأضاف البيان، أن المندلاوى بحث مع كوتراشيف العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها على الصعد المختلفة، وخصوصًا فى مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، داعيًا إلى تسهيل منح فيزا الدخول للعراقيين الراغبين بالتوجه إلى روسيا لأغراض التعليم والعلاج والسياحة، فضلًا عن تعزيز وإدامة التنسيق والتواصل والتعاون بين الجانبين العراقى والروسى وبما يحقق مصالح الشعبين والبلدين.