"الوطني للأرصاد" يسجل زلزالاً بجزيرة أيريلاند الجديدة في بابوا غينيا

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 6.7 درجة في جزيرة أيريلاند الجديدة - بابوا غينيا الساعة 09:28، الموافق 15/11/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 6.7 درجة في جزيرة أيريلاند الجديدة - بابوا غينيا الساعة 09:28، الموافق 15/11/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
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