نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مهمات عناصرها المنفذة منذ مساء أمس الخميس وحتى الساعة من صباح اليوم الجمعة الواقع في١٥-١١-٢٠٢٤.
محافظة بعلبك الهرمل
مركز بعلبك الإقليمي - دورس
- استمرار عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركز الدفاع المدني للعثور على كافة المفقودين.
ضاحية بيروت الجنوبية
- إخماد حريق محلات في شارع الغبيري الرئيسي.
- اعادة فتح الطرقات في منطقة الشياح حي مارون مسك بعد أن قطعت جراء غارة إسرائيلية.
محافظة النبطية
عربصاليم
- انتشال جثامين ٦ شهداء من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً.
جباع
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً دون تسجيل وقوع اصابات.
محافظة الجنوب
جويا
- انتشال جثامين ٥ شهداء وسحب ٧ جرحى من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت حسينية بجانب مركز الدفاع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: استمرار عمليات البحث والإنقاذ بموقع الغارة الإسرائيلية في دورس للعثور على كافة المفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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