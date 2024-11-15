بدران: الحكومة دعمت استمرارية الجامعة اللبنانية التي لم تتلق أي مساعدة من أي جهة

أشار رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، في حديث إذاعي، الى أن "الفرق كبير بين التعاقد والتفرغ في الجامعة اللبنانية والأمثل هو تعديل اجر الساعة بالنسبة للأساتذة المتعاقدين"، لافتاً الى أن "ملف التفرّغ يتعلّق بالحكومة وقمنا بواجباتنا بإعداد ملف التفرّغ وارساله الى الحكومة لإقراره".
وأكد بدران، أن "الحكومة دعمت استمرارية الجامعة اللبنانية التي لم تتلق أي مساعدة من أي جهة".
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