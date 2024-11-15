عباس: حل الدولتين مرهون بالوقف الفوري للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن حل الدولتين مرهون بالوقف الفوري للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبرا ان "أي حديث عن حماية حل الدولتين، يجب أن يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الفور".

وطالب بـ "وقف ما تتعرض له الضفة الغربية بما فيها القدس، من جرائم قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والاقتحامات، ووقف المخططات والتصريحات التي تنم عن نوايا توسعية مبيتة".

ودعا عباس المجتمع الدولي إلى "تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة، وأن تواصل الدول اعترافاتها بالدولة الفلسطينية".