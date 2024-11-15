أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن حل الدولتين مرهون بالوقف الفوري للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، معتبرا ان "أي حديث عن حماية حل الدولتين، يجب أن يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الفور".
وطالب بـ "وقف ما تتعرض له الضفة الغربية بما فيها القدس، من جرائم قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين والاقتحامات، ووقف المخططات والتصريحات التي تنم عن نوايا توسعية مبيتة".
ودعا عباس المجتمع الدولي إلى "تمكين دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة، وأن تواصل الدول اعترافاتها بالدولة الفلسطينية".
كانت هذه تفاصيل خبر عباس: حل الدولتين مرهون بالوقف الفوري للإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.