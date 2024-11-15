حزب الله: استهداف المؤسسات الإعلامية والصحافيين جزء من سلسلة الإرهاب الممنهج ومحاولة العدو لقمع الإعلام

أعربت العلاقات الإعلامية في حزب الله، في بيان، عن إدانتها "الاستهداف الصهيوني المتعمّد لمبنى إذاعة الرسالة في الضاحية الجنوبية"، معبرة عن "تضامنها الكامل مع المؤسسة وإدارتها والعاملين فيها".

وقالت إنّ "هذا العدوان السافر وما قبله من استهداف للمؤسسات الإعلامية والصحافيين ليس إلا جزءًا من سلسلة الإرهاب الممنهج لإسكات الصوت المقاوم ومحاولة العدو البائسة لقمع الإعلام الحر من فلسطين إلى لبنان".

وأضافت العلاقات الإعلامية: "إنّنا على ثقة أنّ هذا العدوان لن يُثني القنوات المقاومة والحرة والشريفة من مواصلة دورها ورسالتها في فضح جرائم العدو الإسرائيلي، ونُطالب جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والقانونية، الدولية والعربية، ‏بإدانة هذا العدوان الصهيوني الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏بحق وسائل الإعلام والإعلاميين".