شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدور الثانى من دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق الدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز اليوم الجمعة بمواجهات قوية على صعيد المجموعتين الأولى والثانية بين كل من الأهلى مع العبور وأصحاب الجياد مع الصيد ودلفى مع هليوبوليس والمقاولون مع هليوليدو والزمالك مع المعادى والزهور مع الشمس.

وشهد ختام الدور الأول فوز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3-0 فى سابع جولات بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى الجديد 2024-2025 ،كما شهدت نفس الجولة فوز الزمالك على هليوليدو بنتيجة 3-1 .

يتصدر فريق الأهلى ترتيب المجموعة الأولى لدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2024-2025 برصيد 21 نقطة من تحقيق الفوز فى الدور الأول يليه وادى رجلة ثم سموحة ثالثا.

كما يتصدر الزمالك ترتيب المجموعة الثانية برصيد 20 نقطة يليه سبورتنج والشمس ثالثا .



وكانت قرعة دوري السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلي بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادي وهليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي توج بلقب الدوري المصري للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضي 2023-2024.