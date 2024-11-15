شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الأندية الإيطالي: التنظيم المصرى رائع ومستعدون للفوز بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

أعرب لويجي ديسافيو، رئيس رابطة أندية الدورى الإيطالي، عن سعادته بالتنظيم المصرى لاجتماع روابط الأندية العالمية، والذي تستضيفه الأهرامات.

وقال رئيس رابطة الدوري الإيطالي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2: "سعيد بوجودي في مصر والتنظيم رائع وهذا الموقع خلاب، وعقد الاجتماع هنا فكرة رائعة، قررنا الاستثمار في الفار لدعم حكامنا وتطوير مستواهم، لأننا لدينا الآلاف من الجماهير ونحترمهم".

وأضاف: "لدينا منظمة كبيرة تضم 20 نادياً ولدينا 4 أندية في القمة في السنوات الأخيرة، وهناك تنافسية والأمور تتطور لدينا، المنتخب الإيطالي يلعب أمام بلجيكا اليوم ولدينا فريق متميز من الشباب وسنعود إلى كأس العالم في أمريكا وسنسعى للفوز به مرة أخرى، ومستعدون لنكون أبطالاً".

وواصل: "نحن في منتصف عملية تحول لتنظيم مسابقات مختلفة، والتنظيم مع هذا العدد من الأندية، نسعى لنكون أفضل دوري في أوروبا مثل الدوري الإنجليزي والإسباني".

واختتم: "الدوري الإنجليزي هو الأعظم في العالم، ولديه أموال ضخمة ونعمل مع هذا ومع النجوم حول العالم لرفع إيرادات الدوري الإيطالي وربما نصل إلى 80 مليون دولار سنوياً في كل بطولة".